Bald gibt’s Bier im «Südgarten» am Oberen Graben Die Stühle vor der Süd-Bar sind vor allem am Feierabend gut besetzt. Deshalb bauen die Eigentümer aus: Bis Ende September entsteht nebenan eine Gartenbeiz. Christoph Renn

Die Arbeiten am Oberen Graben für den «Südgarten» haben begonnen. Ende September soll er eröffnet werden. (Bild: Christoph Renn)

Am Oberen Graben wird gebaggert und gehämmert. Die Süd-Bar baut eine Gartenbeiz. Sie als einen Biergarten zu bezeichnen, würde den Plänen nicht gerecht werden, sagt Mitinhaber Ruedi Gamper. Denn man wolle mehr bieten, als ein kühles Blondes. «Wir setzten neben Bierspezialitäten unter anderem auf Cider, Cocktails und Café.»

Wie der «Südgarten» dereinst aussehen wird, will Gamper noch nicht im Detail verraten. Nur soviel: Auf der 150 Quadratmeter grossen Fläche gebe es einen Kiesplatz. Das Mobiliar spiegle das Interieur der Süd-Bar. Rustikal und vor allem gemütlich soll der «Südgarten» werden, der rund 60 Gästen Platz bieten soll. «Lange, grosse Tische, wie man sie aus den Münchner Biergärten kennt, dürfen wir nicht aufstellen.» Da lasse die Stadt nicht mit sich reden. Auch bei der Beleuchtung seien sie sehr eingeschränkt. Dennoch freut sich Gamper auf die bevorstehende Eröffnung des «Südgartens». Wann diese stattfindet, könne er jedoch noch nicht genau sagen. «Die Bauarbeiten dauern sicherlich noch vier bis fünf Wochen.»

Der «Südgarten» hat auch im Winter offen

Eine solche Gartenbeiz schwebt Ruedi Gamper schon lange vor. «Seit Katrin Rutz und ich die Süd-Bar vor eineinhalb Jahren übernommen habe, wollten wir im kleinen Park einen Südgarten bauen.» Doch so einfach war sein Unterfangen nicht. Der Park gehöre drei verschiedenen Parteien, es folgten etliche Gespräche. Im Juni hätten die ersten Arbeiten dann beginnen sollen. «Es gab noch eine Einsprache.» Nun seien alle Bewilligungen von der Stadt und das Einverständnis der Nachbarn vorhanden. Den neuen «Südgarten» will Ruedi Gamper nicht nur in den warmen Sommermonaten nutzen. «Im Winter planen wir beispielsweise einen Glühweinwald.» Zudem wolle er in den kühlen Monaten Raclette im Park servieren. (ren)