Bahnverkehr läuft wieder: Begleitet vom Morgenrot fuhr der erste Zug über die neue Unterführung in Goldach Mit knapp sechs Minuten Verspätung ist heute früh um 5.24 Uhr die S2 von Goldach nach St.Gallen gerollt. Die Verantwortlichen der Cellere AG St.Gallen, unter deren Regie die Verschiebung der 1300 Tonnen schweren Unterführung stattfand, durften sich zufrieden zuprosten.

Der erste Zug fuhr heute kurz nach 5 Uhr über die neue Unterführung in Goldach. Bild: Tino Dietsche

Kurz nach fünf Uhr zeichnete sich heute am östlichen Himmel ein sanftes Morgenrot ab. Es war die perfekte Szenerie für die Wiedereröffnung der Bahnstrecke zwischen Goldach und St.Gallen. Wenige Minuten später rollte der erste Zug über die neue «Brücke». Allerdings brannte kein Licht und es sassen auch keine Passagiere drin. Ein leerer Zug also, um die Tragfähigkeit der neuen Unterführung zu testen?

Der Bauzug ist schwerer als jede S-Bahn

«Nein. Das war nicht nötig, denn der Bauzug, der zum Einsatz kam, ist um einiges schwerer als etwa eine S-Bahn», sagt Philipp Koller, Bauführer der ausführenden Cellere AG in St.Gallen. Um 5.24 Uhr passierte die mit Pendlern gut gefüllte S2 in Richtung St.Gallen die neue Unterführung. Die Verantwortlichen der Baufirma stiessen nicht ohne Stolz mit einem Schluck Gerstensaft aus dem Appenzellerland auf diesen Moment an. Zurecht, denn es war nicht nur der Zug, der perfekt über die Brücke rollte.

Die S2 nach St.Gallen passierte die «Brücke »um 5.24 Uhr. Bild: Tino Dietsche

«Es hätte nicht besser laufen können. Wir haben sehr gute Rückmeldungen von der Bauherrschaft, der Gemeinde Goldach, und den beteiligten Subunternehmen erhalten»,

freut sich Philipp Koller. Laut Cellere-Geschäftsleiter Alejandro Cerdan hat die schweizweit tätige Firma vor fünf Jahren damit begonnen, die Realisierung von komplexen Infrastrukturbauten aus einer Hand anzubieten. Der Bau und die Verschiebung der 1300 Tonnen schweren Unterführung am Dammweg in Goldach war aber auch für Cellere-Gruppe, die seit 1909 im Strassen- und Tiefbau tätig ist, eine Premiere.

Spektakel am Samstagnachmittag

Mit Hilfe von Hydraulikpressen und Stahlschienen wurde die Unterführung verschoben. Bild: Tino Dietsche

Begonnen hatten die Bauarbeiten bereits am Freitagabend. Weil der Aushub ausserordentlich schnell ablief, 40 Lastwagen brachten in 600 Fahrten 6500 Kubikmeter Erdreich weg, konnte der Betonkoloss bereits am Samstagnachmittag um 30 Meter verschoben werden. Hydraulikpressen brachten ihn in Schritten von wenigen Zentimetern an seinen richtigen Platz unter das Gleisfeld.

19 Bilder 19 Bilder Am frühen Sonntagabend werden die ersten Gleisabschnitte verlegt. Bild: Tino Dietsche