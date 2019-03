Mysteriöses Schiff vor Rorschach baut eine Kinderstube für Fische Ein grosses Kiesschiff pflügt derzeit durch die Gewässer vor der Küste Rorschachs. Es bringt Steine und Sand vom Ufer auf den See hinaus. Dort wird das Material versenkt – es soll Fischen helfen. Martin Rechsteiner

Aus Sand und Kies, der an der Küste Goldachs den Schiffsverkehr behindert, baut der Kanton eine Kinderstube für Fische. (Bild: Tino Dietsche)

Ein sonderbar anmutendes Objekt auf dem Bodensee hat gestern die Mitglieder der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Rorschach, wenn ...» ins Grübeln gebracht. Es kursierten Bilder, auf dem ein Schiff mit einer Art Greifarm zu sehen ist. «Man sieht es selten und wenn ist es den ganzen Tag da. Sehr gross ist es auch», schreibt eine Userin.

Abklärungen zeigen: Das mysteriöse Objekt ist im Auftrag von Gemeinden und Kanton unterwegs. Und seine Mission ist eine edle: Es soll den Böötlern und den Fischen helfen.

Der Bagger schwimmt mit

Des Rätsels Lösung um das «Ungetüm» liegt im Hafen Rietli in Goldach. Denn dort schiebt sich dieses im Verlauf des Nachmittags hin. Tatsächlich handelt es sich um ein Schiff, das eine Plattform mit einem Bagger mitführt. An der Hafenmauer steht Hansruedi Geser, Werkmeister der Gemeinde Goldach. Er beobachtet das Geschehen. Inzwischen liegt die Plattform neben dem Schiff, der Bagger schaufelt Kies und Sand, das vor dem Ufer liegt, in dessen Laderaum. «Das Material wird von der Goldach in den See geschwemmt», sagt Geser.

Von der Strömung getrieben bewegt es sich mit minimaler Geschwindigkeit vom Goldachdelta in Richtung Hafen Rietli. Dort bildet es sogenannte Verlandungen. Das heisst, das Wasser ist an diesen Stellen weniger Tief und mit den Schiffen nicht mehr passierbar. «Ungefähr alle fünf Jahre müssen wir hier mehrere hundert Kubikmeter Kies und Sand ausbaggern», sagt Geser.

Schiff aus dem Vorarlberg

Daneben steht Peter Meusburger. Er arbeitet für die Vorarlberger Kieshandelsfirma Zechkies. Von ihr stammt das Schiff mit einem Ladevolumen von 150 Kubikmetern. «Neben hier in Goldach baggern wir derzeit auch am Hörnlibuck bei Staad angeschwemmten Schlamm aus dem See», sagt er. Deshalb sei das Schiff seit einigen Tagen vor der Küste der Region Rorschach unterwegs.

Das ausgehobene Material versenkt die Firma mit dem Bagger weiter aussen wieder im See. «Das passiert in Zusammenarbeit mit dem Fischereiaufseher», sagt Meusburger. «Denn das Kies soll den Fischen helfen.»

Jörg Schweizer, kantonaler Fischereiaufseher am Bodensee sagt: «Wir schlagen damit zwei Fliegen mit einer Klappe.» Zum einen sei die Hafeneinfahrt-Rietli für die Schiffe wieder frei, zum anderen werde das ausgebaggerte Kies ökologisch verwertet. «Wir schütten damit Laichplätze für den Seesaibling.»

Schutzbedürftiges Schuppentier

Der Fisch, erkennbar an seiner markant orange schimmernden Unterseite, wird über einen halben Meter lang. «Seesaiblinge ziehen tiefe und kühle Seen vor. Sie kommen in fast allen grösseren Schweizer Mittellandseen vor, sind aber gefährdet.» Die Fische aus der Familie der Lachsartigen haben hohe Ansprüche an die Wasserqualität und benötigen einen hohen Sauerstoffgehalt im Wasser, wie Schweizer erklärt. Kiesige oder felsige Laichgründe seien für eine erfolgreiche Fortpflanzung des Seesaiblings nötig. «Weil es an solchen Untergründen am Südufer des Bodensees mangelt, ist seine natürliche Vermehrung dort eingeschränkt.»

Geheime Laichplätze

Die Kies-Schüttungen sollen nun den Lebensraum der Tiere aufwerten. «Wir hoffen, dass wir dem Seesaibling die Fortpflanzung erleichtern und zum Erhalt des Bestandes beitragen. Am Genfersee haben Fischereifachleute dasselbe getan, der Effekt auf die Tiere war nachweislich positiv», sagt Schweizer. Wo genau das Kies im See geschüttet wird, will er, zum Schutz der Fische, nicht verraten. «Die Plätze werden vor dem St.Galler Bodenseeufer, in 35 bis 80 Metern Tiefe angelegt. «Wie gut die Fische die Kiesschüttungen annehmen, wird sich bei einer Kontrolle im kommenden Winter zeigen.»

Brauchbar sei bloss der kiesige Aushub, der von Goldach stammt. «Die Feinsedimente aus der Zufahrt des Hafens Hörnlibuck können wir leider nicht für die Seesaiblinge verwenden.» Diese werden im See auf einer Tiefe von über 100 Meter deponiert», sagt Schweizer.