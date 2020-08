Bäume gewinnen wegen des Klimawandels an Bedeutung: Infotafeln in St.Gallen sollen über ihre Bedeutung aufklären Bis 6. September weisen in St.Gallen Infotafeln an 14 Standorten auf die zunehmende Bedeutung von Bäumen in der Stadt hin.

Die Infotafeln sollen die Passanten auf die vielseitigen Funktionen der Bäume aufmerksam machen. Bild: Marlen Hämmerli

«Ich bin ein Staubsauger», steht auf einer Tafel neben einem Laubbaum in Nähe des Bahnhof. Darunter die Info, dass ein Baum bis zu 100 Kilo Feinstaub im Jahr filtert. In der Konsequenz bedeutet das: Je mehr Bäume, desto sauberer ist die Luft in der Stadt. Auch an anderen Orten machen Infotafeln die Leute auf die wachsende Bedeutung der Bäume aufmerksam. Die Aktion dauert bis zum 6. September.

Überregionales Projekt

Das Projekt entstand im Rahmen einer Aktion der Städtekooperation «Wir leben 2000 Watt». Zu der Städtekooperation gehören Bregenz, Feldkirch, Gossau, Konstanz, Lindau, Singen, St.Gallen und Winterthur. Die Grundidee ist einfach: Jeder Mensch senkt seinen Energiekonsum.

Laut Wissenschafterinnen und Wissenschaftern der ETH in Zürich könne mit dieser Energiesenkung die Klimaerwärmung begrenzt und knappe Ressourcen verantwortlich genutzt werden. In St.Gallen lebten 2019 79 724 Einwohnerinnen und Einwohner. Bei diesen liegt der pro Kopf Verbrauch bei jedem bei rund 6500 Watt. Das hiesse, der Energieverbrauch müsste sich bei jedem um zwei Drittel senken, um den Zielwert von 2000 Watt zu erreichen.

Viel mehr als Dekoration

Die Infotafeln weisen auf verschiedene Funktionen der Bäume hin. Etwa als Schattenspender. Adrian Stolz, Leiter Stadtgrün, weist auf eine weitere Eigenschaft der Bäume hin:

Adrian Stolz, Leiter Stadtgrün, Gartenbauamt St.Gallen Bild: PD

«Eine Eiche ist Lebensraum für bis zu 800 Tierarten.»

In Zeiten des Klimawandels seien Bäume in Städten umso wichtiger geworden. Sie dienen zum Beispiel als CO 2 -Verwerter. So verwandelt ein einziger Baum pro Jahr 500 Kilo CO 2 in Sauerstoff und versorgt damit drei Erwachsene. An heissen Sommertagen spenden sie Schatten und sind eine natürliche Klimaanlage: Aufgrund der Verdunstung von Wasser produzieren sie kältere Luft. Unter einem Baum kann es bis zu sechs Grad kühler sein als unter künstlichem Schatten. Für Stolz ist vor allem eine Nachricht wichtig: Die Menschen sollen die ökologischen und stadtklimatischen Funktionen von Bäumen im Zentrum besser verstehen.

In der Stadt St.Gallen sind zur Zeit über 7500 Bäume erfasst. 14 Bäume in der Innenstadt wurden dabei mit Infotafeln versehen:

Die Tafeln sind über die Innenstadt verteilt. Bild: PD

«Die Tafeln weisen auf die verschiedenen Funktionen der Bäume hin», sagt Maja Bretscher von der städtischen Dienststelle Umwelt und Energie. Sie hat bei der Realisierung der Aktion mitgewirkt:

«Stadtbäume sind nicht nur als Dekoration gedacht.»

So verdeutlicht Bretscher, dass auch in St.Gallen vermehrt Hitzeperioden zu beobachten und darum der Bedarf nach Bäumen umso mehr da sei. Im Sinne dieser Aktion findet am Dienstag um 19 Uhr in der Marktgasse beim Vadian-Denkmal die Führung «Vielfältige Stadtbäume» statt. Stolz wird in dieser Stadtführung über die Pflege, die Erhaltung sowie die Bedeutung der Bäume für die Anpassung an den Klimawandel informieren.