Badistreit Weil die meisten Gäste auch bei schönstem Wetter erst um 10 Uhr hinein dürfen: Die Öffnungszeiten des Gossauer Freibads werden zum Politikum In einer Einfachen Anfrage stellt der Gossauer Stadtparlamentarier Matthias Ebneter (Flig) dem Stadtrat verschiedene Fragen zu den Öffnungszeiten der Badi. Grund für seinen Vorstoss ist, dass Gäste ohne Saisonkarte in der Vor- und Nachsaison erst um 10 Uhr ins Freibad dürfen – auch bei schönstem Wetter.

Das Freibad in Gossau. Bild: Tobias Garcia

Das Thema hatte vor zwei Wochen bereits in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Gossau wenn ...» für Diskussionen gesorgt – und teilweise Ärger ausgelöst: Auch bei schönstem Wetter öffne das Freibad Gossau erst um 10 Uhr, kritisierte eine Frau. Das seid doch schwachsinnig. 53 Kommentare gingen unter dem Beitrag ein.

Matthias Ebneter, Flig-Stadtparlamentarier Bild: Tobias Garcia

Nun werden die Öffnungszeiten der Gossauer Badi sogar zum Politikum. Flig-Stadtparlamentarier Matthias Ebneter hat eine Einfache Anfrage zum Thema eingereicht. Er beginnt seinen Vorstoss mit einer Erzählung: «Es ist Sonntag, 26. Juni 2022, und es sind 27 Grad angekündigt.» Viele Familien würden sich überlegen, spontan schon vor dem Mittag ins Freibad Gossau zu gehen. Ebneter schreibt:

«Das wird an einem solch schönen Tag sicherlich für die etwas früheren Gäste geöffnet haben…»

Doch dem ist nicht so. Viele Gäste würden erst einmal vor dem Eingang stranden, so der Stadtparlamentarier. Nur jene mit Saisonabo kämen schon in die Badi. Für alle anderen bleibe sie geschlossen. Obwohl viele Leute mit Kindern anstünden, werde die Kasse bis zwei Minuten vor 10 Uhr nicht geöffnet.

Andere Badis öffnen schon früher

Damit ist Gossau in der Region ein Einzelfall, wie Ebneter ausführt: Die Freibäder Flawil, Uzwil, Lerchenfeld, Rotmonten, Dreilinden, Herisau, Waldstatt, Appenzell, Wil und Bischofszell seien um spätestens 9 Uhr oder gar früher für alle Badegäste geöffnet und abends teils bis 20 oder gar 21 Uhr. In Gossau werde die Badi im Juni offiziell um 19 Uhr geschlossen. Ob es an diesem «warmen Sonntag», auf den er sich in seinem Vorstoss bezieht, eine Verlängerung gab, weiss Ebneter nicht.

Auf der Website der Stadt stehe bei den Öffnungszeiten jedenfalls: «Genaue Öffnungszeiten je nach Witterung.» Dort sieht man auch, dass die Badi in der Vorsaison (Ende April bis Ende Juni) täglich von 10 bis 19 Uhr, in der Hauptsaison (Anfang Juli bis Mitte August) von 9 bis 20 Uhr und in der Nachsaison (Mitte August bis Anfang September) wieder von 10 bis 19 Uhr geöffnet hat.

Gibt es künftig ein vergünstigtes Feierabendticket?

Konkret will Ebneter in seinem Vorstoss vom Stadtrat wissen, ob dieser bereit sei, die Öffnungszeiten sowie die Saisons des Freibads zu überdenken. Zudem fragt er, wer die Kompetenz habe, das Freibad bei schönem Wetter früher zu öffnen und später zu schliessen. Weiter interessiert, ob ein vergünstigtes Feierabendticket, das beispielsweise ab 17 Uhr gelten würde, eingeführt werden könnte.