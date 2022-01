Bachsanierung Kleiner Fluss schafft grosse Probleme: Tübach und Steinach ringen um Lösung beim Schwärzebach Differenzen um Anstösserbeiträge, die bauliche Umsetzung und Dienstbarkeiten verzögern das Projekt zur Sanierung des Schwärzebachs seit Jahren. Nun kommt endlich Bewegung in das Projekt, das die Gemeinden Tübach und Steinach gemeinsam umsetzen wollen. Bevor das Bauprojekt für einen besseren Hochwasserschutz öffentlich aufgelegt wird, läuft aktuell noch das Mitwirkungsverfahren.

Bei Unwettern führen Verklausungen beim Staatsstrassendurchlass des Schwärzebach regelmässig zur Überschwemmungen. Bild: PD

Im vergangenen Jahr konnte in Steinach mit den betroffenen Grundeigentümern eine Vereinbarung über den Bestand und die Zufahrt zum geplanten Schwemmholz- und Geschiebefänger abgeschlossen werden. Bevor dieses Jahr das Bauprojekt öffentlich aufgelegt wird, ist, gestützt auf das kantonale Planungs- und Baugesetz, das Mitwirkungsverfahren für das Hochwasserschutzprojekt «Bachsanierung Schwärzebach» durchzuführen. Noch bis zum 28. Februar ist die Bevölkerung daher eingeladen, sich aktiv daran zu beteiligen.

Dem technischen Bericht zum Auflageprojekt ist zu entnehmen, dass der Schwärzebach am Gallusberg in Mörschwil entspringt und im Projektabschnitt zwischen Bildwis und Paradies auch Grenzbach zwischen den Gemeinden Tübach und Steinach ist. Etwas unterhalb verläuft er als Grenzgewässer der Gemeinden Steinach und Horn, bis er schliesslich beim bestehenden Geschiebefänger durchfliesst und schliesslich beim ehemaligen Raduner-Areal in den Bodensee mündet. Dort wird er beim in Planung befindlichen Wohnbauprojekt von Metter2Invest offengelegt.

Bei Unwettern tritt der Bach über die Ufer

Im Jahr 1978 entstand ein erster Projektentwurf für die Sanierung des Schwärzebachs. Im Jahr 2012 wurde durch die Wälli AG im Auftrag der Gemeinden Steinach und Tübach ein Vorprojekt zur Sanierung des Schwärzebachs erarbeitet. Das definitive Projekt fertigte im Anschluss die Fröhlich Wasserbau AG in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und dem Kanton St.Gallen an.

Seit 2015 gab es daher für die Sanierung ein pfannenfertiges Projekt, doch auf Steinacher Seite konnte mit Grundeigentümern noch nicht alles bereinigt werden, und auch die Gemeinde klemmte noch etwas. «Ich hoffe, die Steinacher haben erkannt, dass die Massnahmen dringlich sind», sagte Tübachs Gemeindepräsident Michael Götte im Sommergespräch 2018 und sprach damit das Unwetter am Abend des 1. August an, das die Region am See heimsuchte. Verklausungen beim Staatsstrassendurchlass verursachten damals erhebliche Überschwemmungen.

«Wir hoffen nun, dass beim Mitwirkungsverfahren keine Rückmeldungen kommen, die das Projekt weiter verzögern, zumal die Gespräche mit den direkten Anstössern mittlerweile ja abgeschlossen wurden», sagt Michael Götte. In Anbetracht der zunehmenden Wetterextreme ist eine zügige Umsetzung des Projektes seiner Meinung nach wichtiger denn je, auch wenn man in den vergangenen Jahren mit einem blauen Auge davongekommen sei und «nur» Sachschäden zu verzeichnen gewesen seien.

Überflutungen auf Landwirtschaftsfläche beschränken

Seit Anfang 2020 nahm das Projekt, das gemeinsam mit der Gemeinde Steinach umgesetzt werden soll, wieder Fahrt auf. Im vergangenen Jahr konnten laut Mitteilung der Gemeinde Tübach die notwendigen grundbuchamtlichen Regelungen abgeschlossen und einvernehmliche Lösungen gefunden werden. Schutzziel des Sanierungsprojektes ist es, dass, nach der Bachsohlenabsenkung um höchsten 70 Zentimeter sowie Profilerweiterungen, bei einem 100-jährlichen Hochwasser Überflutungen nur noch in der nicht überbauten Landwirtschaftsfläche zu erwarten sind.

Das Hochwasserschutzprojekt sieht gemäss Vorgaben von Bund und Kanton eine erforderliche Kapazität für ein 100-jährliches Hochwasser von 10 Kubikmetern pro Sekunde vor, um das Siedlungsgebiet zu schützen. Die aktuell vorhandene Durchflusskapazität des Schwärzebaches ist teilweise massiv zu knapp und beträgt teilweise weniger als 3 Kubikmeter pro Sekunde, wobei insbesondere der Kantonsstrassendurchlass zwischen Tübach und Obersteinach sowie einige bestehende offene Bachstrecken Schwachstellen sind.

Bund und Kanton zahlen 69 Prozent der Kosten

Das Auflageprojekt sieht eine Bachsanierung über eine Länge von ca. 520 Metern mit einem Gewässerraum von 13 Meter bis maximal 27 Meter Breite vor. Die Breite der neuen Niederwasserrinne soll variabel 1,50 bis 2,50 Meter betragen. Die Auflandungsproblematik im Staatstrassendurchlass sowie an diversen Bachabschnitten wird durch einen Geschiebefänger entschärft. Nach der Projektausführung sind bei einem 100-jährlichen Hochwasserereignis im Siedlungsbereich entlang des Projektabschnitts keine nennenswerten Schäden mehr zu erwarten. Im Rahmen des Hochwasserschutzes werden auch die ökologischen Rahmenbedingungen berücksichtigt und, soweit möglich, eine Aufwertung angestrebt.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Tübach haben in den Jahren 2014 und 2018 einen Investitionskredit von total 150’000 Franken gesprochen. Steinach beteiligt sich mit 182'000 Franken. Die öffentliche Auflage wird nach Beendigung des Mitwirkungsverfahrens durchgeführt. Bund und Kanton übernehmen den Rest der Gesamtkosten von 1,19 Millionen Franken.