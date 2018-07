Der Baby-Boom im Walter-Zoo ist kalkuliert

Brigitte ist ein Wildfang. Und doch ist die Schimpansin manchmal mehr Mensch denn Affe. Etwa, wenn sie ihrem Baby sanft auf den Rücken klopft, wie dies Mütter, nicht aber Muttertiere tun. Brigitte wurde einst in freier Wildbahn geboren, später von Menschen aufgezogen, und landete schliesslich, über Umwege, beim Walter-Zoo.

Die 35-Jährige ist der einzige Schimpanse in Gossau, der nicht im Zoo geboren wurde, sondern irgendwo in Zentralafrika. Wilderer entrissen sie als Jungtier ihrer Familie, und Privatpersonen zogen sie illegal als Kindsersatz auf, solange bis sie in die Pubertät kam, und vermutlich frech wurde, wie Zoodirektorin Karin Federer sagt. Brigitte kam nach Jerusalem in den Zoo und von dort aus nach Europa. Trotz ihres menschlichen Verhaltens habe sich Brigitte gut in die Schimpansen-Gruppe integriert, sagt sie. Dennoch gibt sie sich auch ganz gerne mit den Pflegern ab.

In Gossau ist Brigitte nur noch bis zum nächsten Jahr. «Es ist viel los derzeit bei den Schimpansen», sagt Karin Federer. Nicht nur der Wildfang verlässt den Walter Zoo, sondern gleich sechs weitere Tiere. Weil Brigitte eine zentralafrikanische Schimpansin ist, soll sie bald unter Artgenossen weilen. Und sich nur mit ihnen fortpflanzen. Im Walter Zoo verbleibt eine Gruppe westafrikanischer Schimpansen. Denn das europäische Zuchtprogramm will die einzelnen Unterarten so wenig wie möglich vermischen.

«Das ist wichtig für die Wiederauswilderung», sagt Karin Federer. Jährlich werden weltweit Zootiere aus 50 Arten in die Natur entlassen. «Teilweise erfolgreich», sagt sie. Bei manchen Tierarten sei der natürliche Lebensraum allerdings noch nicht bereit. Es sei deshalb wichtig, dass die Zoos nicht nur populäre Arten erhalten, sondern sich auch für deren Lebensraum einsetzen. Der Walter-Zoo engagiert sich etwa für Schimpansen-Projekt von Jane Goodall in Uganda.



Im Juni hat der Baby-Boom auch das Affenhaus erreicht; gleich zwei Schimpansen-Weibchen wurden geboren. Auch sie wurden erst mit Einverständnis des Zuchtprogramms gezeugt, auch ihre Zukunft wird auswärts vorbestimmt. Wie die beiden Tiger haben die Affenbabys noch keinen Namen. Und wie bei allen Jungtieren, die dieses Jahr im Walter-Zoo geboren werden, sollen diese mit Y beginnen.