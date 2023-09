Autofans «Wir sind keine Poser, sondern eine exklusive Carcrew»: Gossauer Tuning-Treffen erwartet über 400 aufgemotzte Boliden Die MG Performance organisiert am Sonntag ein Tuning-Treffen auf dem Gelände rund um das BBC Butterbarcafe in Gossau. Der Anlass unter dem Motto «Cars & Coffee» wird mit DJ-Musik untermalt.

Liebhaberinnen und Liebhaber von getunten Boliden kommen am Sonntag in Gossau auf ihre Kosten. Symbolbild vom Genfer Auto-Salon. Bild: Keystone

Tuning-Treffen locken jeweils viele Tuning-Begeisterte und ebenso viele Schaulustige an. Die vielen getunten Autos geben ein farbenfrohes und eindrückliches Bild ab: Front- und Heckspoiler aussen, ästhetische Anpassungen innen. Das war schon 2019 vor dem BBC in Gossau so.

Die Voraussetzungen für morgen Sonntag stimmen; das Wetter scheint zu passen und das Gelände ist gross genug für viele Boliden. Erwartet werden rund 450 Autos verschiedenster Marken, die alle aufgemotzt wurden. Diese kommen aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland nach Gossau.

Abtwiler Chauffeur organisiert Anlass

In den vergangenen Jahren hatte jeweils der Verein Car Friends Schweiz auf das Gelände zwischen BBC, Nafag und Braun eingeladen. Car Friends Schweiz hat sich jedoch aufgelöst, neuer Veranstalter ist MG Performance. Leiter dieser Autocrew ist Stefan Schweizer aus Abtwil. Der 31-jährige Lastwagenchauffeur organisiert Ausfahrten, Treffen und weitere Anlässe. Er kennt die Szene bestens und war schon Eventmanager bei Car Friends Schweiz. «Mit diesen Tuning-Treffen bieten wir dem Publikum gute Unterhaltung und können uns bekannt machen», sagt Schweizer.

Es sei das erste Treffen, das MG Performance organisiere. Zudem sei es auch ein Treffen unter Gleichgesinnten und Freunden. «Wir hoffen natürlich, dass viele verschiedene Automarken vertreten sein werden, um dem Publikum etwas zu bieten», sagt Schweizer. Der Tuner der MG Performance sei A&M Motorsport aus Waldkirch. Es gebe aber auch Autobesitzer, die ihre Fahrzeuge selber tunen.

«Cars & Coffee» mit DJ-Musik

Sind Mitglieder der MG Performance Poser? «Nein, ganz sicher nicht», antwortet Stefan Schweizer und lacht. «Wir sind eine exklusive Carcrew aus der Schweiz und definitiv keine Poser. Wir müssen nicht durch die Stadt fahren und unnötigen Lärm erzeugen wie die Poser.»

Das Tuning-Treffen findet unter dem Motto «Cars & Coffee» von 11 bis 18 Uhr statt und soll gemäss Veranstalter ein friedlicher Anlass sein. Es ist eine Festwirtschaft eingerichtet. Fingerfood kann im BBC Butterbarcafe geholt werden. Draussen legt ein DJ während des Tuning-Treffens auf. Der Eintritt für das Publikum ist frei, pro Fahrzeug beträgt der Eintritt 15 Franken.