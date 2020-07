Autobrand im St.Galler Parkhaus Burggraben +++ Keine Verletzten +++ Feuerwehreinsatz in Gang Im St.Galler Parkhaus Burggraben hat ein Auto Feuer gefangen. Verletzte gibt es keine. Die Feuerwehr ist noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.

(red.) Im Parkhaus Burggraben in der Stadt St.Gallen ist ein Auto im ersten Untergeschoss in Brand geraten. «Die Ursache ist noch unbekannt», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, gegenüber dem Onlineportal «FM1Today». Jemand habe den Alarm ausgelöst, was zur Folge hat, dass niemand mehr in die Parkgarage fahren kann.

«Die Parkgarage wurde evakuiert», so Widmer. Die Rettung war vorsorglich vor Ort, verletzt wurde aber niemand. So wie es aussehe, sei nur am Auto Sachschaden entstanden. Die Polizei und Feuerwehr sind weiterhin im Einsatz.



Update folgt...