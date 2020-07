Autobrand im St.Galler Parkhaus Burggraben gelöscht: Tiefgarage wurde mit Ventilator vom Rauch befreit Im St.Galler Parkhaus Burggraben hat ein Auto Feuer gefangen. Beim Brand wurde niemand verletzt. Die Tiefgarage war für rund eine Stunde gesperrt.

6 Bilder 6 Bilder Bild: Leserreporter FM1Today

(red.) Im Parkhaus Burggraben in der Stadt St.Gallen ist am Mittwochmorgen ein parkiertes Auto im ersten Untergeschoss in Brand geraten. «Die Ursache ist noch unbekannt», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen.

Jemand habe den Alarm ausgelöst, was zur Folge hat, dass niemand mehr in die Parkgarage fahren kann. «Die Parkgarage wurde evakuiert», so Widmer. Danach habe die Berufsfeuerwehr St.Gallen den Brand rasch unter Kontrolle bringen können. Die Tiefgarage wurde mit einem Ventilator ausgeblasen, es dürft eher geringer Sachschaden entstanden sein. Kurz nach 9.30 Uhr war sie wieder uneingeschränkt passierbar.

Auch die Rettung war vorsorglich vor Ort, verletzt wurde aber niemand. Nur am Auto entstand Totalschaden.