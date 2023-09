Auszeichnung Weinwerk Wienacht: Mit der ersten Traubenlese Gold und Silber gewonnen Das Rebgut hoch über dem Bodensee gibt es erst seit dem vergangenen Herbst. Önologe Jens Junkert hat aber bereits drei prämierte Weine im Sortiment. Möglich machen dies seine bei Topwinzern rund um den Globus gemachten Erfahrungen, die Pacht von vier Hektaren Reben und seine persönliche Handschrift bei der Kelterung.

Das neue Weinwerk in Wienacht und auch ein Teil der Rebfläche liegen auf bis zu 700 Metern Meereshöhe mit schönem Blick auf den Bodensee. Bild: Tino Dietsche

Holzfässer und stählerne Tanks verlieren sich beinahe im riesigen, modernen Betriebsgebäude in Wienacht, in das samt Bauland 3,7 Millionen Franken investiert wurden. Es ist mehr als genug Platz da, damit sich die einzige reine Kelterei des Appenzellerlandes weiterentwickeln kann.

Jens Junkert, der mit 36 Jahren Unternehmer geworden ist, steht mit seinem Vater Rolf in der Vinothek am Bistrotisch und schaut hinunter zum Bodensee. Nicht nur das Betriebsgebäude, auch ein Teil der Reben liegen hoch über dem Bodensee, etwa in Walzenhausen. Ist die Höhe kein Problem, etwa bei der Reifung der Trauben? «Nein, im Gegenteil, betrachtet man die Veränderungen der klimatischen Verhältnisse, ist das sogar ein Vorteil. Die Trauben treiben später aus, was die Frostgefahr reduziert, und durch die vermehrt hohen Temperaturen findet die Weinlese in der Regel dennoch früher statt.»

150 Experten und Expertinnen mit Gold ausgezeichnet

Im Holzgestell an der Wand werden drei seiner Weine bald, wenn die Aufkleber eingetroffen sind, mit goldenen und silbernen Medaillen versehen sein. Fachpersonen der Expovina Wine Trophy in Zürich, ein internationaler Weinwettbewerb, zeichneten nach einer Blindverkostung den Riesling-Sylvaner Préstige mit Gold und den Blanc de Noir Classique mit Silber aus. 150 Experten und Expertinnen verkosteten dort die Weine aus 21 Weinländern. Am Grossen Preis des Schweizer Weins wurden 2740 Weine eingereicht. Die Weine der Appenzeller Weinkellerei überzeugten auch hier die Jury. Der ‹Riesling-Sylvaner Préstige› wurde erneut mit einer Gold- und der ‹Rosé Préstige› mit einer Silbermedaille ausgezeichnet.

Önologe Jens Junkert hat in Wienacht ein neues Weingut auf die Beine gestellt. Bild: Rudolf Hirtl

Dies zur grossen Freude von Jens Junkert, der nicht nur viel Herzblut in die Herstellung der Weine steckt, sondern bei der Kelterung der edlen Tropfen auch von seiner im Ausland gemachten Erfahrung profitiert. Ein Jahr verbrachte er im Wallis bei Marie-Thérèse Chappaz, die für ihre Dessertweine bekannt ist. Danach folgte je ein dreimonatiger Aufenthalt in Österreich und Frankreich sowie ein zweieinhalbjähriges Wirken in Neuseeland.

«Besonders für junge Weingüter sind diese Verkostungen mit Bewertung wertvoll», sagt Jens Junkert. Einerseits könne man das eigene Niveau mit anderen, renommierten Weingütern vergleichen, zudem wisse man durch die Beurteilung von Fachleuten, ob man auf dem richtigen Weg sei.

Lagerung und Verarbeitung der Trauben ist mit Kühlung steuerbar

Die moderne Weinkellerei in Wienacht ist laut Jens Junkert für die heutigen Ansprüche des Weinbaus ausgestattet. Viel Wert legt er auf die Kühlung der von Hand gelesenen Trauben, damit die qualitätsfördernden Inhaltsstoffe des Weinberges möglichst verlustfrei und unbeschadet von der Traube in den Wein gelangen. Nach der Weinlese werden die Trauben schonend gepresst. Jens Junkert sagt: «Das sehr schonende Abpressen unter wenig Druck verhindert eine Beschädigung der Traubenkerne. Unsere Weiss- und Roséweine werden im Stahltank mit Hilfe einer Temperatursteuerung vergoren.» Diese lange, regelmässige Gärung ermögliche die Entwicklung sortentypischer, fruchtiger Weine. Junkert sagt:

«Wir greifen möglichst wenig in die Entwicklung eines Weines ein, der soll sich selber entwickeln können.»

Für die Finessen sorgt der Önologe mit seiner persönlichen Handschrift, wobei er selbst Weissweine lieber mag, was vermutlich auch mit seinem langen Aufenthalt in Neuseeland zu tun hat, wo der Sauvignon Blanc die klar dominierende Rebsorte ist. Auch in der Schweiz sei die Nachfrage nach weissen Weinen grösser, auch beim Export. Der rote Schweizer Wein habe mehr Mühe im internationalen Vergleich.

Erst im April des laufenden Jahres wurde die neue Weinkellerei in Wienacht eröffnet. Mit den erwähnten Auszeichnungen hat Jens Junkert in der Weinbranche auf sich aufmerksam gemacht. Ein Selbstläufer ist das Geschäft mit dem Wein dennoch nicht. «Beim Kundenstamm haben wir bei null angefangen und die Produktion von Weinen ist nur dank der Pacht von bestehenden Rebflächen möglich», so der Geschäftsführer und Önologe.

Keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung

In St. Margrethen hat Jens Junkert von Boris Kessler nicht nur Ortsgemeinde-Land, sondern auch einen Mitarbeiter übernehmen können. Beim Torkel in Romenschwanden bewirtschaftet er den 2,3 Hektaren grossen Rebberg Sonnhalde und bei der Burg Grimmenstein den Rebberg Burghalde, der eine Hektare misst. Ausserdem konnte er in Walzenhausen eine halbe Hektare Reben der Familie Künzler am Almensberg pachten.

Drei Weine vom Weinwerk Wienacht wurden mit Gold und Silber prämiert. Bild: Rudolf Hirtl

Ziel ist es, innert drei Jahren einen soliden Kundenstamm aufzubauen. Er sieht sich nicht als Konkurrenz für die bestehenden Weingüter in der weiteren Region Rorschach, sondern als Ergänzung. So sei der Wein vom Buechberg mittlerweile dermassen begehrt, dass einzelne Sorten bei Roman Rutishauser regelmässig ausverkauft seien. Es gäbe also noch Kapazität für regionale Weine. Er habe denn auch ein gutes Verhältnis zu den hiesigen Winzern und einige hätten dem Weinwerk in Wienacht bereits einen Besuch abgestattet.

Bei der Vermarktung steht dem Jungunter­nehmer Vater Rolf Junkert zur Seite. Das Marktgebiet erstreckt sich von Romanshorn bis Wil und umfasst auch das Toggenburg und das Appenzellerland. So zeigt das Flaschenetikett denn auch einen Querschnitt vom Bodensee bis zum Säntis­gipfel.