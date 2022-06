Auszeichnung Rorschacher Unternehmer des Jahres mit goldenem Anker ausgezeichnet: Gwerbler-Preis geht an Res Lerch Der Gewerbeverein Rorschach hat am Stadtfest den «goldenen Anker» verliehen. Der Preis geht an Stadtblogger Res Lerch, der mit dem «Rorschacher Echo» seit über zwölf Jahren über die Geschehnisse in der Hafenstadt berichtet. Erstmals wurde ausserdem ein Ehrenanker verliehen.

Ehrenanker-Preisträgerin Monica Thoma mit Ankergewinner Res Lerch, flankiert von Stefan Meier (Gewerbe Rorschach) sowie Alice und Moritz Meichtry. Bild: Rudolf Hirtl

Er stellt etwas dar – der «goldene Anker», ein Holzkern, ein geschmiedeter Anker, eine Goldlackierung und eine Gravur. Der Gewerbeverein Rorschach hat diesen Unternehmerpreis am Freitagabend im Rahmen des Stadtfestes auf der Bühne beim Hafenplatz an Res Lerch verliehen. Der Preis zeichnet jeweils ein Unternehmen oder eine Person aus, das, oder die, etwas Spezielles für Rorschach geleistet hat.

Die Laudatio hält traditionsgemäss der Unternehmer des Vorjahres, diesmal der Bauunternehmer Moritz Meichtry. «Alice und ich durften bis heute die längste Zeit den goldenen Anker geniessen. Volle drei Jahre, also seit 2019, eine grosse Ehre für uns», sagt er mit einem Schmunzeln und betont: «Wir freuen uns nach zwei Jahren Lockdown wieder unter die Menschen zu gehen, bekannte Gesichter zu sehen, zusammenzustehen, zu reden, sich auszutauschen und sich einander vorzustellen, dies sind die Eckpfeiler der Kommunikation, im Leben, besonders aber auch im wirtschaftlichen Teil.»

Auch das Positive aus der Pandemie mitnehmen

Meichtry mahnt, an Krankenhäuser, Altersheime, ältere Menschen oder kranke Mitmenschen zu denken, die durch Corona isoliert worden seien. Positiv sei, dass im IT-Bereich viele neue Ideen angestossen worden seien:

«In normalen Zeiten hätten wir für die raschen Schritte in der Digitalisierung einen viel grösseren Zeitrahmen benötigt.»

Die Schweiz sei plötzlich anders wahrgenommen und neu erlebt worden. Reisen ins Berner Oberland, Spiez, Interlaken, Thun, Jungfrau, Genfersee, Montreux, Lausanne, er habe die Ferien im eigenen Land genossen.

Nun sei es mit der Ruhe vorbei, ein Termin jage den anderen, alle seien wieder unterwegs, die Agenda sei voll. Doch kaum sei die Pandemie am Abflachen, schon stelle sich mit dem Krieg in der Ukraine die nächste Herausforderung. Meichtry sagt: «Alle sind gefordert, sei es die Stadt, der Kanton, die Schweiz, Europa, die Welt. Der Umbruch, die Kosten und die Folgen der Globalisierung werden sichtbarer.»

Gutenberg hätte seine Freude an ihm

Auf politische Lösungen zu warten, genüge nicht, jeder müsse bei sich selber anfangen, was etwa Erderwärmung, Foodwaste, CO 2 -Ausstoss oder Waldrodungen betreffe. Man kann vieles reduzieren und tut so der Umwelt etwas Gutes. Weniger Flüge, weniger Autokilometer, mehr Rad, mehr ÖV, vernünftige Raumtemperaturen; weniger ist mehr, bringt uns alle weiter.

Diese Themen würden auch die Grundlagen für den Gewinner Res Lerch bilden. «Er arbeitet seit über 12 Jahren an seinem Konzept. Zurzeit ist er 800 Tage entfernt vor seinem nächsten runden Geburtstag. Seine Partnerin hat denselben Jahrgang. Gutenberg, der Bill Gates aus der Renaissance, wäre begeistert und hätte Freude», so Moritz Meichtry. Res Lerch habe sich politisch eingebracht, sei früher als Sozialpädagoge tätig gewesen, sei Mithelfer, Unterstützer und Begleiter von Menschen, die es nicht ganz einfach hätten. Zudem sei er aktiver Feuerwehrmann und ausgewiesener Kenner der Rorschacher Beizenszene. Das Gewerbe bleibt in Bewegung.

Keine Gwerbler im klassischen Sinn

Was Lerch als Stadtblogger mache, sei Mainstream pur und es gebe heute viele Nachahmer. News gehörten zum Beuteschema des Gewinners auch für die Menschen, die nicht raus könnten oder dürften. Meichtry: «Er ist ein liebenswürdiger Zeitgenosse, der gerne Aktuelles auf den Punkt bringt. Er beobachtet genau, ist sozusagen das Gewissen unserer Region. Jeder hat ihn schon gesehen, wenn er zu Fuss unterwegs ist, trinkt gerne auch mal ein Bier. Liebt den Fussball, die Kirchgemeinden etc. Dies macht er seit vielen Jahren, bewaffnet mit Handy und Kamera gehört er ins Stadtbild.»

So kennt man Res Lerch in Rorschach, stets mit der Kamera in der Hand auf der Jagd nach News. Bild: Ralph Ribi

Er sei vor zehn Wochen darüber informiert worden, den Preis zu erhalten. Er sei selber gespannt gewesen, ob er dichthalten könne, falls er gefragt würde, ob er wisse, wer dieses Jahr ausgezeichnet wird, sagt Res Lerch und fügt mit einem Schmunzeln an: «Zum Glück hat mich bis heute niemand darauf angesprochen.»

Der goldene Anker sei ihm eine ganz besondere Ehre, zumal er nie und nimmer mit so etwas gerechnet habe. «Ich betrachte das Rorschacher Echo nicht als klassisches Gewerbe, daher war ich schon etwas überrascht.» Das Rorschacher Echo bestehe mittlerweile seit fast 13 Jahren. So knapp 15 könnten es laut Lerch noch werden. «Ich habe schon beim 10-Jahr-Jubiläum gesagt, dass ich mir zum Ziel gesetzt habe, dieses Onlineprojekt bis zu meinem 70. Geburtstag durchzuziehen. Das wären dann morgen noch exakt 800 Tage. Meine Frau führt wohl schon Verlängerungsgespräche mit mir, da sie sich im Moment wohl nicht so genau vorstellen kann, was ich daheim alles mache, wenn ich nicht auf der Fotopirsch bin.» Rorschach sei nicht der Nabel dieser Welt. Das sei auch gut so, sagt Lerch und fügt an:

«Rorschach ist ein ungemein geiler Lebensraum, mit vielen Schattierungen und einem pulsierenden Leben. Und Rorschach hat ein unglaubliches Potenzial an kreativen Mitmenschen.»

All diese Kreativität in seinem Medium begleiten zu dürfen, sei denn auch eine der dankbarsten Arbeiten, die er bisher aufgenommen habe. Der Preis gehöre also indirekt nicht nur ihm und seiner Amore, sondern allen, die unser Rorschach so speziell machen würden.

Erstmals Ehrenanker vergeben

Der Ehrenanker macht Monica Thoma für einen kurzen Moment sprachlos; ihre Freude teilt sie spontan mit Res Lerch. Bild: Rudolf Hirtl

Die Überraschung dann zum Schluss der Anker-Zeremonie. Der Vorstand des Gewerbevereins verleiht erstmals einen zweiten Goldenen Anker, quasi einen Ehrenanker. Monica Thoma, die am Stadtfest-Wochenende für die letzten Stunden ihr Restaurant Rheinfels geöffnet hat, wird geehrt. Ihr jahrelanges engagiertes Wirken als Gastgeberin sei Grund genug für die Ehrung, so heisst es in der Laudatio. Beide Preisträger erhalten nebst dem Anker ein Preisgeld von 500 Franken, das traditionell an einen guten Zweck gespendet wird.