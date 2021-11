AUSZEICHNUNG Designer und Art Director Christian Hersche erhält Förderpreis: Wie der 32-jährige Appenzeller im bunten Paris lebt In Paris ist er daheim, in der Ostschweiz räumt er einen Preis ab: Der Art Director und Appenzeller Christian Hersche hat eine Jury mit seinen visuellen Tagebüchern überzeugt.

Das bunte Paris als Inspiration: Doch wie und wann wird es zu bunt? Auch diese Frage stellte sich Christian Hersche bei seinem Projekt. Bild: PD

Er sitzt im Zug von London nach Paris. In England wohnt sein Freund, ein Taschendesigner. Er selbst wohnt in Paris. Seit sechs Jahren arbeitet Christian Hersche dort als Art Director für Uniqlo, einer weltweit tätigen japanischen Kleiderkette. Er organisiert Fotoshootings, wählt Orte und Models aus, arbeitet mit Fotografen, Stylisten, Designern, mit Leuten aus Film, Musik und Sport. Trotz des kosmopolitischen Lebens hat sich sein Innerrhoder Dialekt kein bisschen abgeschwächt.

Nächste Woche darf der 32-Jährige neben sechs anderen Ausgezeichneten einen mit 10'000 Franken dotierten Förderpreis der Internationalen Bodensee Konferenz (IBK) entgegennehmen. Das Thema dieses Jahr: «Textile Materialien – ihre Konzepte und Verarbeitungen». Hersche hat ein Projekt eingereicht, das nicht während seiner Arbeit entstanden ist, sondern erst danach. An Feierabend. «Es sind visuelle Tagebücher. Wenn es dunkel ist, kommt für mich die Zeit, kreativ zu sein, zu zeichnen, zu fotografieren. Andere kochen oder schreiben dann», sagt Hersche.

Endlich mal um 10.30 Uhr daheim

Zu sehen im rund 50-seitigen Dossier sind Modeskizzen, auf dem iPad entworfen, aber auch Fotografien sowie schön inszenierte, mit der Kamera eingefangene Alltagsmomente. Er lasse sich auf Reisen inspirieren, eigentlich überall, so Hersche. Während des Coronalockdowns sass auch er nur noch daheim. In seiner schönen Pariser Wohnung, mit Stuckaturen, nahe des Sacré Coeur.

«Plötzlich habe ich bemerkt, wie wundervoll das Licht um 10.30 Uhr einfällt. In die Zimmer, aber auch ins Abwaschbecken oder ins Badezimmer.»

Hersches Abwaschbecken und sein Badezimmer, beides ist deshalb im eingereichten Werk zu sehen. «Statt Kaffeepause habe ich während der Arbeit ab und zu eine Fotografiepause gemacht», sagt er und lacht. Er habe sich digital damit beschäftigt, wie Stoffmuster ohne Textilien und Kleider ohne Körper entstehen.

Stoffmuster ohne Textilien und Mode ohne Körper: Das ist möglich, wie Christan Hersche mit seinen digitalen Tagebüchern zeigt. Bild: PD

Aufgewachsen in Appenzell zog es den jungen Mann rasch in die Stadt. Grafikerlehre in St.Gallen, Modestudium in Basel, Praktikum bei dem renommierten Modehaus Proenza Schouler in New York, dann der Umzug nach Paris. Dort folgen Praktika als Designassistent bei Dior und Paco Rabanne, in Antwerpen hilft er bei Raf Simons mit. Anfragen und Kämpfen sei nötig gewesen. Manchmal habe er einfach E-Mail-Adressen à la vorname.nachname@firma.com ausprobiert, um direkt an die Richtigen zu gelangen.

«Man vergisst den mühsamen Teil rasch, wenn man es geschafft hat.»

Buntes Paris als Inspiration

Er habe während jener Zeit mit nur zwei Menschen zusammengearbeitet, aber auch mit 40 Leuten im Team, mal nur Kaffee geholt, mal richtig mitgearbeitet im kreativen Prozess. «Am meisten gelernt habe ich im aktuellen Job, bei Uniqlo. Zuerst war ich als Designer tätig, nun leite ich ein kleines Kreativteam in Paris, das für Kollaborationen mit anderen Designern, kulturellen Institutionen und Sportlern zuständig ist.» Die japanische Kleiderkette ist bekannt für ihre minimalistischen, reduzierten Kleider. In den visuellen Tagebüchern zelebriert Hersche hingegen Muster und Farben. Er sagt:

«Paris ist sehr bunt. Das hat mich inspiriert. Es ist einfach, Farben zu finden. Es ist schwierig, die richtige Farbe zu finden.»

Ein Grün sei nie nur ein Grün, ein Rot sei nie nur ein Rot. Kombiniert und experimentiert habe er. «Farben sagen viel aus. Doch wann ist es zu bunt?», auch diese Frage habe ihn begleitet.

Zeigt lieber die Models in Nahaufnahme als sich selber: Preisträger und Innerrhoder Christian Hersche. Bild: PD

Mode und Modemagazine hätten ihn schon als Kinder interessiert. Sein Vater arbeitete in einem Betrieb für Stalleinrichtungen, seine Mutter nähte und strickte oft, führte später ein Kleidergeschäft. «Sie haben mein Interesse an unterschiedlichen Dingen gefördert. Wir verreisten oft als Familie, daheim hat es nie an Büchern gefehlt», sagt er. Appenzell selber sei zwar kein Modemekka und trotzdem existiere ein Sinn für das Schöne. «Die Trachten, die wie ein Schatz gepflegt werden, die Farbnuancen an den Häusern.»

Immer Thomy-Mayonnaise im Kühlschrank

Spannend sei Paris zwar, lebendig, inspirierend, aber auch anstrengend.

«Ich lebe am liebsten dort, wo ich Freunde finde. Hier gibt es viele Wechsel, Menschen kommen, Menschen gehen.»

Er sei im Ausland mehr Schweizer geworden als zu Hause. «Hier merke ich erst, was ich vermisse.» In seinem Kühlschrank in Paris darf Thomy-Mayonnaise nie fehlen. Und als er sie vor ein paar Tagen in einem Londoner Supermarkt entdeckt hat, war er ganz aus dem Häuschen. Eines Tages würde er gerne in der Schweiz arbeiten. «Ich fände auch in Appenzell Schauplätze für unsere Fotoshootings», ist er sich sicher. Bis dahin müsse man in der Schweiz aber noch lernen, Kreativität zu würdigen, auch in Unternehmen. «Diesbezüglich sind Paris und London definitiv fortschrittlicher.»