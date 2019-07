Ausstellung zeigt Baugeschichte der St.Galler Pfarrkirche St.Otmar Die Kirche St.Otmar feiert 2019 den 111. Geburtstag. Die Pfarrei veranstaltet eine Serie von Veranstaltungen. Derzeit zeigt eine Ausstellung die Baugeschichte der Kirche. Marlen Hämmerli

Eine Postkarte zeigt die Kirche St. Otmar kurz nach der Einweihung 1908. (Bild: Sammlung Reto Voneschen)

Die katholische Kirche St.Otmar thront heute unverrückbar neben dem SBB-Gleisfeld. Doch ursprünglich sollte sie weiter stadteinwärts stehen, hinter der evangelischen Kirche St.Leonhard. Ein Plan, der vor knapp 125 Jahren einige Diskussionen auslöste.

Eine Ausstellung in der St.Otmar-Kirche zeigt derzeit deren Baugeschichte. Anlass ist der 111. Geburtstag der Kirche. In der Kirche hängen an Stellwänden Kopien der Baupläne, Skizzen und alte Ansichten, darunter ein Bild des Glockenaufzugs. Zudem steht in einer Vitrine ein Modell der Kirche. Zu sehen ist die Ausstellung bis Sonntag, 18. August, täglich von 8 bis 18 Uhr.

Kathedrale platzte aus allen Nähten

Die Anzahl Katholiken im Quartier stieg Ende des 19. Jahrhunderts stark an. Gleichzeitig platzte die Kathedrale aus allen Nähten. Deshalb befürwortete Bischof Augustin Egger die Pläne, in relativer Nähe zum Dom eine Kirche zu bauen.

Ursprünglich war auf dem Hügel des Lustgartens eine grosse Basilika geplant. Doch der Bauplatz war ungünstig. Ein Kommissionsmitglied gab 1896 zu Bedenken, die Treppen seien für alte Leute ungünstig. Zudem sei der Baugrund unsicher und der Lärm des geplanten Güterbahnhofs könne die Gottesdienste stören. Doch Architekt August Hardegger widersprach und fügte an: «Der Kuppelbau und die St.Leonhardskirche werden sich harmonisch ergänzen.» Schliesslich lägen auch die Kirche St.Laurenzen und die Kathedrale nahe beieinander.

Die Zeichnung zeigt die katholische Basilika, die hinter der evangelischen Kirche St.Leonhard geplant war. (Bild: Sammlung Reto Voneschen)

1901 wurden die Pläne konkreter, worauf die evangelische Kirchgemeinde 1902 gegen den Bauplatz protestierte. Sie bedauerte die Nähe der beiden Kirche und fürchtete, das Geläut könnte sich gegenseitig stören. Da auf dem Lustgartenhügel auch der Platz knapp war, wurde 1904 entschieden, die Kirche im Wetzelgut zu bauen. Architekt Hardegger arbeitete vier Projekte aus. Zwei im Renaissancestil, zwei im gotischen Stil. Schliesslich fiel der Entscheid für das gotische Projekt mit 1200 Sitzplätzen. Am 23. April 1908 wurde die Kirche eingeweiht.

Walter Frei führt durch das Quartier

Die Pfarrei begeht den Geburtstag mit weiteren Anlässen. Am 20. August, 19 Uhr, feiert eine Ausstellung mit alten und aktuellen Bildern des Quartiers Vernissage. Am 24. August, 10 Uhr, führt Walter Frei durch das Quartier und zu speziellen Örtlichkeiten. Das Otmarsfest am 17. November, 9.30 Uhr, bildet schliesslich den Abschluss der Feierlichkeiten.

Hier geht es zum gesamtes Programm.