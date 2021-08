Ausstellung «Malen ist ein wichtiger Teil meines Lebens»: Die Künstlerin Annemarie Graf experimentiert gerne mit Farben, Materialien und Formen – jetzt zeigt sie ihre Werke in Häggenschwil Geschichtet, geklebt, geschliffen, gemalt: Ab Sonntag sind die Werke der Thurgauerin Annemarie Graf bei «Kultur im Bären» in Häggenschwil zu sehen. Inspiration für ihre Bilder holt sich die Künstlerin in der Natur oder auf Reisen.

Die Ausstellung im «Bären» ist für Annemarie Graf die erste Einzelausstellung in diesem Jahr. Bild: Donato Caspari (23. August 2021)

Annemarie Graf malt ihre Bilder nicht auf einer Staffelei, sondern auf dem Boden, und nicht kniend, weil sie sonst zu nahe am Bild ist. Sie steht mit gespreizten Beinen da und führt den Pinsel über die grossflächige Leinwand. «Die Lieblingsgrösse meiner Bilder ist ein Meter auf zwei Meter», sagt die Frauenfelderin. Wenn sie stehe, könne sie mit viel Schwung malen. Am liebsten macht sie etwa 20 Schichten übereinander, klebt Papier auf und schleift das Papier an einzelnen Stellen wieder ab.

«Meine eigene Technik», sagt sie und fährt langsam mit der Hand über die Farbschichten. Das Bild heisst «Summerfresh» und es ist das erste grosse Bild, das sie nach der Coronazeit gemalt hat. Sie hat ihre bevorzugten Farben Blau und Grün in verschiedenen Nuancen verwendet. An diesem Acrylbild habe sie fast nonstop gearbeitet. Das seien viele Stunden gewesen. «Es war ein Highlight.»

Graf ist gelernte Schaufenster-Innendekorateurin

Die Thurgauerin stellt ab Sonntag im «Bären» in Häggenschwil 35 Bilder aus – sehr grosse und ganz kleine. Die Mini-Bilder hat sie ausschliesslich in der Coronazeit gemalt. Sie sagt:

«Einen besonderen Grund dafür gibt es nicht. Ich hatte einfach Lust dazu.»

Sie zeigt zwei Miniatur-Bilder, die aus zwei Rotweinflecken entstanden sind. Das «Pärchen» heisst «Cabernet» und «Merlot». Sie experimentiere gerne mit Farben, Materialien, Formen, Papier oder Gewerbe.

Annemarie Graf ist gelernte Schaufenster-Innendekorateurin, hat die Kunstgewerbeschule und weiterführende Studien in Deutschland an der Kunstakademie Kisslegg, Bad Reichenhall und Augsburg absolviert. Seit 2020 ist sie Mitglied in der Schweizerischen Gesellschaft Bildender Künstlerinnen (SGBK) sowie der Online-Galerie Singulart. Obwohl sie sich im Onlinemarkt bewege, mache sie alle drei Jahre eine gedruckte Dokumentation mit ihren Werken.

Eindrücke einer Bootsfahrt in der Südsee

«Malen ist ein wichtiger Teil meines Lebens», sagt Annemarie Graf, die ihr Atelier in ihrem Haus in Frauenfeld untergebracht hat. Sie reist auch leidenschaftlich gerne. 2019 war sie drei Monate unterwegs. Eindrücke hat sie im grossflächigen Bild «Amazing Sea» festgehalten.

«Ich habe alles gezeichnet, was ich auf einer Bootsfahrt in der Südsee gesehen habe: Korallen, Fische, Wasserspiegelungen, Felsen. Natürlich abstrakt.»

Den Glanz der Sonne hat sie mit einer Ölkreide gezeichnet. In der Ausstellung sind auch Agaven-Bilder zu sehen. Inspiriert zu diesen Werken hätten sie Agaven-Blätter, die sie während einer Reise auf Teneriffa am Boden entdeckt habe.

Bilder von Annemarie Graf. Bild: Donato Caspari (23. August 2021)

Eindrücke oder Details in der Natur oder Begegnungen mit Menschen anderer Kulturen inspirieren die Künstlerin zu ihrer Motivwahl. Sie widmet sich viel dem Acryl Painting, aber nicht ausschliesslich. Nach ihrem Trip durch Indien entstanden beispielsweise Collagen, auf denen Dabbawallas zu sehen sind. Das sind Hindi, die in Mumbai zu Fuss mit einem Karren Mittagessen verteilen. Annemarie Graf erzählt:

«Es war so ein Gewusel, aber es funktioniert.»

Die nächste Reise ist geplant: Es geht in den Amazonas. «Eine abenteuerliche Kulturreise mit einer Gruppe.» Sie werde bestimmt viele Eindrücke nach Hause nehmen.

Erste Einzelausstellung in diesem Jahr

Die Ausstellung im «Bären» ist für Annemarie Graf die erste Einzelausstellung in diesem Jahr, vor einigen Wochen hat sie ihre Werke in der Klinik am Park in Zürich in einer Gemeinschaftsausstellung gezeigt. Sie macht alles selber: Sie zieht die Bilder auf Leinwand auf, macht die Auswahl, den Transport, das Aufhängen. «Immer schon», sagt die quirlige Frau. Sie freut sich auf die Ausstellung, die eigentlich schon Ende Mai hätte stattfinden sollen, wegen Corona aber verschoben wurde.

Die Künstlerin zeigt auf eine Steele mit vielen kleinen Bildern, die beim Eingang steht. Die kleinen Bilder habe sie aus jenen Werken ausgeschnitten, die sie vor Jahren gemalt habe und die ihr nicht mehr gefallen. Das sei ihre persönliche Recycling-Art. Auf diese Idee gekommen sei sie, als sie vor gut zehn Jahren in Paris ausstellen durfte und damit ihr Publikum überrascht habe.