AUSSTELLUNG Fürs Jubiläum vom Keller ans Rampenlicht: St.Galler Museum zeigt seine Highlights In seiner neuen Ausstellung zeigt das Historische und Völkerkundemuseum St. Gallen seine Schätze: Die seltensten, kleinsten, wertvollsten, schönsten, gruseligsten, überraschendsten und lustigsten Stücke aus der Sammlung. Vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen ihren Favoriten vor.



Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des HVM mit ihren Lieblingsobjekten: Jolanda Schärli, Jeanne Fichtner, Monika Mähr und Peter Müller (von links oben im Uhrzeigersinn). Bilder: Ralph Ribi

Herkunft: St. Galler Sittertobel

Alter: um 1900

Quelle: Leihgabe

Im HVM: seit2019



«Normalerweise haben Archäologinnen und Archäologen mit uralten Sachen zu tun. Dieses Stück aus dem Industriezeitalter zeigt, dass das nicht immer so ist. Es sieht aus wie eine Maske, ist aber ein Teil einer Maschine, wie erste Abklärungen ergeben haben. Ein Schüler hat es 2019 im Sittertobel gefunden und bei uns abgegeben. In der aktuellen Ausstellung werden die Besucher auch zu Forschern. Wir fragen sie, was es sein könnte. Vielleicht kann uns jemand helfen.»

Herkunft: Japan

Alter: um 1700

Quelle: Schenkung

Im HVM seit: 1932



«Diese Hängerolle ist in der Art der Darstellung ein Vorläufer der späteren bekannten Farbholzschnitte. Die Malerei verdeutlicht, welche Mode damals angesagt war und was als schön galt. Die europäische Kunst zeigte den Körper vor allem nackt. In japanischen Darstellungen verschwindet die Frau hingegen unter mehrlagigen Gewändern. Die Aufmerksamkeit liegt auf Mustern und Schnitten der Stoffe der Kanbun-Zeit. Hängerollen wie diese sind sehr selten.»

Herkunft: Oberriet

Alter: um 1890

Quelle: Ankauf

Im HVM seit: 1932



«Das Hochrad besass im Vergleich zum Velo weder Luftreifen noch einen übersetzten Antrieb. Doch die Menschen kamen damit schnell vorwärts. Das Velo war das erste Fortbewegungsmittel, das Frauen selber bedienen konnten. Für mich wäre das Hochrad mehr Hindernis gewesen als Befreiung. Es braucht akrobatisches Talent. Aus Sicherheitsgründen steige ich nicht auf und erhalte das einzigartige Zeugnis der Verkehrsgeschichte lieber für die Nachwelt.»

Herkunft: St. Gallen

Alter: 1656

Quelle: Ankauf

Im HVM seit: 1926



«Was wären die Kaufleute in der St. Galler Leinwandzeit ohne Boten gewesen? Nicht viel. In der heutigen Zeit der elektronischen Kommunikation geht oft vergessen, wie früher kommuniziert wurde. Dieses Glasgemälde zeigt Lorenz Ruosch, ab 1635 St. Gallens Bote für Nürnberg. Er sitzt zu Pferd, die Botentasche und ein Posthorn umgehängt. Für die 350 Kilometer lange Strecke hat er fünf Tage gebraucht. Erstaunlich wenig, wie ich finde.»