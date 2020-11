Das UG 25 am Unteren Graben in St. Gallen soll von der weltweit grössten Parkhausgruppe betrieben werden: Bei der City Parking AG reibt man sich die Augen

(dbu) Die Coronapandemie wirke sich auch auf das Parkhausgeschäft aus, schreibt die City Parking St. Gallen AG in einer Mitteilung. Ihr gehören die Parkhäuser Brühltor, Burggraben, Stadtpark/Athletikzentrum sowie die Tiefgarage am Hauptbahnhof unter dem Fachhochschulzentrum. Im momentan noch grössten städtischen Parkhaus, dem Brühltor, sei der Umsatz im April gegenüber dem Vorjahr um 92 Prozent zurückgegangen. Im Oktober liege er noch immer 33 Prozent unter dem Vorjahr, ist weiter zu lesen. In den ersten zehn Monaten des Jahres sanken die Erträge der City Parking AG in ihren Parkgaragen insgesamt um 22 Prozent. «Auch 2021 werden wir wohl mit Ertragsausfällen im zweistelligen Prozentbereich rechnen müssen», schreibt das Unternehmen. Dem will es unter anderem mit Modernisierung entgegnen. So sollen erste Kassen installiert werden, an welchen bargeldloses Bezahlen mit dem Mobiltelefon möglich ist.