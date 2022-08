Ausgezeichnet 20 Sieger und Standings Ovations: Emotionen pur an der letzten Preisverleihung der Carl-Stürm-Stiftung in Rorschach Gleich mehrmals erhebt sich das Publikum am Montagabend im Carmen-Würth-Saal, um Stiftungsgründer Carl Felix Stürm mit stehendem Beifall die Ehre zu erweisen. Der letzte Carl-Stürm-Preis geht an 20 Menschen, Vereine und Institutionen, die per Publikums Voting gewählt wurden. Besonderes Glück hat dabei der Corale Santa Cecilia, dessen 5000 Franken verdoppelt werden.

Die 20 Gewinnerinnen und Gewinner bei der letzten Verleihung des Carl-Stürm-Preises mit Stiftungsgründer Carl Felix Stürm (2. von links). Bild: Christof Sonderegger

Am Montag um 17.30 Uhr ist es so weit, der Stiftungsrat der Carl-Stürm-Stiftung lässt die Katze aus dem Sack. Vom 11. bis 29. Juli konnten per Public Voting Stimmen abgeben werden. Seither fragt man sich in der Region am See, welche 20 Personen oder Institutionen mit je 5000 Franken ausgezeichnet werden.

Für gesamt 76 Bewerbungen wurden 25298 Stimmen abgegeben. Für die führende Bewerbung gab es 800 Stimmen, die Bewerbung Nummer 20 hat 420 Stimmen erhalten, das Schlusslicht 69. Am meisten Stimmen und damit Preisgeld gibt es für das Team vom Treppenhaus Rorschach, vor dem Zelt-Werk Rorschach (794), dem Tierschutzverein Rorschach und Umgebung (724) und der Buchhandlung Wörterspiel in Rorschach (702). Die restlichen 15 Gewinner sind in der Box unten ersichtlich.

«Amici miei» rührt 400 Leute im Saal zu Tränen

Während der Preisverleihung kann das Saalpublikum am Montagabend per Handy Voting einen Tagessieger wählen, der nicht «nur» 5000, sondern gleich 10000 Franken Preisgeld erhält. Doppelt freuen kann sich schliesslich mit 48 Saalstimmen der Corale Santa Cecilia. Die Sängerinnen und Sänger bedanken sich auf der Bühne spontan mit dem sentimentalen Lied «Amici miei» (im Original Paul McCartneys Mull of Kintyre) und so mancher im Saal wischt sich verstohlen eine Träne aus dem Auge. So geht es auch «Stiftungsvater» Carl Felix Stürm, dessen Grosszügigkeit gleich mehrmals mit einer minutenlangen Standing Ovations verdankt wird.

Der Corale Santa Cecilia bedankt sich für das Extrapreisgeld mit dem Lied «Amici miei». Bild: Christof Sonderegger

Ehe die Preise vergeben werden, betont Stiftungsratspräsident Peter Thoma in seiner Rede, dass nun eine schöne Tradition ende, denn mit der 17. Preisverleihung sage die Carl-Stürm-Stiftung «Adieu». Die letzte Verleihung sei ein würdiger Schlusspunkt eines Engagements, dank dem die Öffentlichkeit Jahr für Jahr die Vielfalt der Region am See habe miterleben dürfen.

Stiftungsratspräsident Peter Thoma: «Ohne das Engagement und die Persönlichkeit von Carl Felix Stürm wäre die Carl Stürm Stiftung undenkbar.» Bild: Christof Sonderegger

Zwischen 1950 und 2000 sei Rorschach in einen Zustand der Ernüchterung gefallen. Industrie- und Gewerbebetriebe hätten ihre Tore geschlossen, Hotels seien verlottert und Menschen weggezogen. «Heute dürfen wir feststellen», so Thoma, «dass sich Rorschach vielversprechend entwickelt. Das hat verschiedene Gründe. Und wenn die Carl-Stürm-Stiftung auch etwas dazu beigetragen hat – umso besser.» Von Anfang an sei es ein erklärtes Ziel von Carl Felix Stürm gewesen, das Selbstwertgefühl und Innovationskraft der Stadt und Region Rorschach nachhaltig zu stärken. Zum Abschied stelle sich auch die Frage, ob die Carl-Stürm-Stiftung ihre selbst gesteckten Ziele erfüllen konnte?

Preisgelder in der Höhe von 791'000 Franken vergeben

«Ja», bekräftigt Thoma, «Stifter und Stiftungsrat sind überzeugt, das selbst gesteckte Ziel, Initiativen zur Aufwertung unserer Region zu honorieren, erreicht zu haben. Die Auszeichnungen bewirkten auch, dass das Bewusstsein für wichtige, oft wenig beachtete Leistungen aufgefrischt werden konnte und die öffentliche Anerkennung dafür erfolgte.» Rückblickend sei festzuhalten, dass die Carl-Stürm-Stiftung der Region Rorschach während 18 Jahren Impulse verliehen habe.

Carl-Stürm-Preis-Gewinner 2022 Verein Treppenhaus, Rorschach

Zelt-Werk, Rorschach

Tierschutzverein Rorschach und Umgebung

Buchhandlung WörterSpiel GmbH, Rorschach

Verein Kinderbaustelle, Rorschach

Verein Hoffnung für Kinder in Not, Rorschach

Verein Kindercircus Ro(h)r-spatz, Rorschach

Hospizgruppe Goldach

Beachevent Rorschach

Rorschacher Echo

Markthalle Hundertwasser Nicole Stettler-Lindemann, Altenrhein

Pfadi Rorschach

Corale Santa Cecilia di Rorschach

Verein Fliegermuseum, Altenrhein

Moonlightbar Goldach

VGB-insieme Rorschach, Verein zu Gunsten Menschen mit geistiger Beeinträchtigung

Bar am See Kornhaus, Rorschach

Andreas Müller, Bierbrauer,Rorschach

Theater Sinnflut, Rorschach

FC Rorschach-Goldach 17

Von der Gründung im Jahr 2004 bis zu ihrer heutigen Preisverleihung hat die Stiftung eine Preissumme von gesamt 791000 Franken vergeben – immer mit dem Ziel, das gesellschaftliche, kulturelle, sportliche und wirtschaftliche Leben in der Region am See zu würdigen und zu stärken. Und mit einem Lächeln betont der Stiftungsratspräsident: «Weder der Stifter noch der Stiftungsrat hatten je den Anspruch, die Welt verändern zu wollen, sich selbst wichtig zu nehmen oder sich einzubilden, dass immer alles richtig gemacht wurde.»

Mehr als einmal gab es eine Standing Ovations für Carl Felix Stürm Bild: Christof Sonderegger

Das Schlusswort hat Carl Felix Stürm. «Die Region hat sich gut entwickelt, doch leider hat das nichts mit der Stiftung zu tun», sagt er und bringt damit das Publikum zum Schmunzeln. «Wir haben aber immerhin den Scheinwerfer auf jene Personen geworfen, die sich für die Region engagieren.»