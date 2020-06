Ausgeklügeltes Holzkistchen: Der Botanische Garten St.Gallen erhält einen Vortragssaal und ist ab Samstag wieder geöffnet An diesem Wochenende kann der Botanische Garten an der Stephanshornstrasse nach dem Corona-Lockdown wieder eröffnen. Dies mit neuem Vortragsraum und Jahresausstellung, aber ohne Jubelfest. Dafür gibt's am Sonntag ein Programm mit Führungen.

Der Neubau mit dem Vortragssaal passt sich auch optisch gut in den Botanischen Garten St.Gallen ein. Bild: Michel Canonica (5.6.2020)

Der Neubau passt nicht nur optisch perfekt in den Botanischen Garten. Er ergänzt auch dessen Angebot ideal: Im grosszügig verglasten Holzwürfel neben dem Tropenhaus ist ein heller, modern ausgestatteter Vortragssaal für die rund 250 Anlässe pro Jahr untergebracht.

14 Bilder 14 Bilder Der hölzerne Neubau mit dem Vortragssaal... Bild: Michel Canonica (5.6.2020)

Wer an den früher dafür genutzten, dunklen und muffigen Raum denkt, dürfte damit einig gehen, dass die Stadt, der Förderverein und andere Geldgeber die für den Neubau nötigen 845000 Franken sinnvoll investiert haben. So sinnvoll, dass man sich vielleicht fragen kann, wieso das nicht schon viel früher geschehen ist.

Am Sonntag gibt’s Führungen im Neubau

Jedenfalls kann der Botanische Garten am Wochenende seinen Neubau, dem drei baufällige Anzuchthäuser weichen mussten, eröffnen. Am Samstag ist der neue Vortragsraum erstmals öffentlich zugänglich. Und am Sonntag gibt’s Führungen, auf denen Architekt Tom Munz das Konzept des Neubaus mit seinen 80 Quadratmetern Nutzfläche erläutert.

Der neue, lichtdurchflutete Vortragssaal des Botanischen Gartens. Bild: Michel Canonica (5.6.2020)

Dabei hat er viel zu erzählen. Hinter dem, was nämlich im ersten Moment wie ein einfaches Holzkistchen aussieht, steckt ein bis ins letzte Detail ausgeklügeltes Konzept. Inspirieren liessen sich die Architekten von der Bauweise von traditionellen Orangerien, wie auch eine im Botanischen Garten steht.

Architekt Tom Munz hat das Konzept für den «Grünen Pavillon» im Botanischen Garten entwickelt.

Bild: Michel Canonica (5.6.2020)

Diese Gebäude bestanden traditionellerweise aus einem Gerüst aus Balken. Die Wandelemente waren beweglich und konnten flexibel geöffnet oder gar entfernt werden. Der Holzwürfel mit dem Vortragsraum ist nach dem gleichen System aufgebaut: Er besteht aus einem Holzgerüst mit grosszügigen Fensterflächen.

Auf dem Flachdach soll in den nächsten Jahren eine Orchideenwiese entstehen. Rund um den sogenannten «Grünen Pavillon» sollen an achtzig schräg abgespannten Drahtseilen Winden- und Rankenpflanzen in die Höhe wachsen. Dadurch soll ein im Sommer Schatten spendender Pflanzenvorhang entstehen. In Rabatten rund ums Gebäude wachsen Pflanzen von Trockenstandorten. Insgesamt kommen so 65 zusätzliche Arten in den Botanischen Garten St.Gallen.

Neustart Am Sonntag gibt's fünf Führungen (vre) Das ursprünglich auf Sonntag angesetzte Gartenfest zum 75-jährigen Bestehen des Botanischen Gartens St.Gallen findet nicht statt. Angeboten werden allerdings die im Rahmen des Festes vorgesehen Führungen: Sonntag, 11.15 und 15.15 Uhr: Kurzführungen zum «Grünen Pavillon» (neuer Vortragsraum) mit Architekt Tom Munz. Sonntag, 10.15, 13.15 und 15.15 Uhr: Führungen zur Ausstellung «Pflanzen – unsere Lebensgrundlage» mit Hanspeter Schumacher. Informationen zum Jahresprogramm des Gartens finden sich im Internet unter www.botanischergarten.stadt.sg.ch.

Einheimische Werkstoffe, Handwerker aus der Region

Hanspeter Schuhmacher leitet den Botanischen Garten seit bald 35 Jahren. Im nächsten Frühling geht er in Pension.

Bild: Michel Canonica (5.6.2020)

Wie durchdacht der Neubau ist, zeigt sich bei den Details, die am Freitag an einer Medienorientierung mit Stadträtin Maria Pappa, Architekt Tom Munz und Gartenleiter Hanspeter Schumacher präsentiert wurden. Für den Bau wurden soweit irgend möglich einheimische Werkstoffe und regionale Betriebe berücksichtigt.

Der Pavillon besteht aus Fichten- und Tannenholz, das gemäss einem alten norwegischen Rezept eingeseift wurde, damit es möglich lange nicht vergilbt. Der Boden besteht aus einer geschliffenen Betonplatte. Auf komplexe technische Spielereien wurde ganz bewusst verzichtet: So gibt es etwa keine mechanische Lüftung für das Gebäude. Diese erfolgt über zwei raumhohe Schlitze, die sich in Wandschränken verbergen.