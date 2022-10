Ausflugsziel Die Bäume sind schon weg: Baustart für die Hängebrücke im Goldachtobel Eine Hängebrücke wird künftig das Gebiet Rantelwald aufwerten. Die Brücke wird bei der Treppe beim Vitaparcours über den Fluss führen und damit Goldach und Mörschwil mit einem Fussweg verbinden. Die Brücke wird mit einer Spannweite von 94 Metern erstellt und hängt 13 Meter über der Wasseroberfläche der Goldach.

Der Blick auf die Mörschwiler Flussseite, wo die 94 Meter lange Hängebrücke hinführen wird, ist nach der Rodung der Bäume frei. Bild: Rudolf Hirtl

Das im «Tagblatt»-Artikel vom 26. Juni 2019 erstmals angekündigte Projekt nimmt nun konkrete Züge an. Die Bäume auf der Goldacher Seite wurden gefällt und der Baubeginn der Hängebrücke im Rantelwald steht kurz bevor. Grund für den Bau der Hängebrücke ist, dass der Wanderweg in Richtung Untereggen infolge des Erdgletschers für Fussgänger immer wieder unpassierbar wird und von Zeit zu Zeit erneuert werden muss. Daher wird dieser Weg aufgehoben und die Verbindung nach Mörschwil über die neue Brücke führen. Die Kosten für die Sanierung des Wanderwegs können so eingespart werden.

Laut dem Goldacher Mitteilungsblatt hat die Arbeitsvergabe für die Erstellung der Hängebrücke im März dieses Jahres stattgefunden. Die Arbeiten wurden an die Crestageo AG vergeben. Das Churer Unternehmen ist Spezialist für aussergewöhnliche Bauanforderungen in schwierigem Gelände. Neben Hängebrücken gehören auch Steinschlagverbauten, Felssicherungen oder Lawinenschutzsysteme zum Portfolio der Crestageo AG.

Brücke hängt 13 Meter über dem Fluss

Die Abklärungen bezüglich Naturschutz haben ergeben, dass das Projekt eine Gefährdung für den Uhu und den Wanderfalken darstellt. Um das Kollisionsrisiko für Vögel mit der Hängebrücke möglichst gering zu halten, wurde die Vogelwarte Sempach beigezogen und verschiedene Massnahmen diskutiert. Um die Tragseile für Vögel sichtbar zu machen, werden schwarz-weiss Kugeln angebracht.

Die Stelle, wo die Hängebrücke über den Fluss führen wird, ist rot markiert. Bild: Rudolf Hirtl

Laut Projektbeschrieb wird die Hängebrücke mit einer Spannweite von 94 Metern erstellt, wobei sie bis zu 13 Meter über der Wasseroberfläche der Goldach hängt. Auf die beiden Widerlager werden 12,5 Meter hohe Pfeiler (Pylonen) aus Stahl gesetzt, über welche die Haupttragseile geführt werden. Da von den Planern eine Bewegung des Hanges erwartet wird, ist unter anderem vorgesehen, das Fundament etwas breiter zu bauen als effektiv erforderlich. So können, falls künftig nötig, zusätzliche Mikropfähle und Rückverankerungen erstellt werden.

Pfeiler werden mit Helikopter gesetzt

Die beiden Widerlager sind mit Transportmitteln und Bohrgeräten über die bestehenden Wanderwege erreichbar. So können die Mikropfähle, Anker und Betonfundamente erstellt werden. Danach ist angedacht, dass die beiden vorgefertigten Stahlpylonen mit einem Helikopter versetzt und montiert werden. Darüber können dann die Hauptseile verlegt und der Brückensteg Schritt für Schritt mit den vertikalen Seilen am Hauptseil befestigt werden.

Die Brücke wird als reine Fussgängerbrücke gebaut. Die Gehwegbreite wurde auf 1,20 Meter festgelegt. Auf beiden Seiten der Brücke wird ein kleiner Warteraum für die Fussgänger geschaffen, da ein Kreuzen auf der Brücke eher schwierig sein wird. Die Geländerhöhe beträgt einen Meter und als Abschluss ist ein engmaschiges Gittergeflecht vorgesehen, womit auch kleine Kinder und Hunde die Brücke gefahrlos begehen können.

Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 600'000 Franken. Weil es sich um einen Wanderweg handelt, übernimmt der Kanton St.Gallen einen Kostenbeitrag von 65 Prozent. Zudem beteiligt sich die Ortsgemeinde Goldach mit einem grosszügigen Beitrag in der Höhe von 100'000 Franken. Für die Gemeinde Goldach verbleiben Restkosten von rund 100'000 Franken. Die Gemeinde Mörschwil beteiligt sich mit 20'000 Franken.