Ausbildung glänzend gemeistert 200 Schülerinnen und Schüler haben an der Kantonsschule am Brühl ihre Ausbildung abgeschlossen. Ihren Erfolg feierten sie in der Tonhalle mit einer selber gestalteten Show, der sie den Titel «glänzend» gaben. Claudia Schmid

Die Maturandinnen und Maturanden nehmen in der voll besetzten Tonhalle ihr Diplom entgegen. (Bild: Michel Canonica)

Auf der Einladungskarte zur Schlussfeier stehe «glänzend», weil sie alle eine glanzvolle Zeit an der Fach- und Wirtschaftsmittelschule verbracht hätten, betonten die Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule am Brühl zu Beginn der Schlussfeier vor zahlreichen Gästen. Die Verwandten der Maturanden waren in so grosser Zahl erschienen, dass die Tonhalle bis auf den letzten Platz gefüllt war. Ihnen wurde eine unterhaltende Show geboten mit Musik und Videobeiträgen. Zwischen den Programmpunkten wurden den Maturandinnen und Maturanden die Fachmittelschulausweise, Fachmatura- und Berufsmaturitätszeugnisse mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis überreicht.

Die Festrede hielt Rektor Mathias Gabathuler. Der Blick zurück auf die drei oder vier Jahre der Ausbildung bereite Freude, sagte er. Insbesondere in den letzten Wochen hätten sich die Schülerinnen und Schüler während der Prüfungen nochmals richtig «hineingekniet». Das Resultat dürfe sich denn auch sehen lassen. Von den Experten habe er positive Rückmeldungen über die Leistungen erhalten. «Das macht mich als Rektor der Kantonsschule am Brühl stolz», betonte er. Den Eltern der jungen Leute gebühre ein ganz besonderer Dank. Sie hätten wesentlich dazu beigetragen, dass ihre Söhne und Töchter nun die Ausweise und Diplome entgegennehmen ­könnten.

Gerüstet für eine ungewisse Zukunft

Mathias Gabathuler warf auch einen Blick in die Zukunft. Er sprach die fortlaufende Digitalisierung an. Niemand wisse heute, was die künftige Berufswelt mit sich bringe. Auf dem Weg ins Unbekannte könne eine solide Grundausbildung sehr hilfreich sein. Er hoffe deshalb, dass die Kantonsschule am Brühl ihre Schülerinnen und Schüler so gut auf die Zukunft vorbereitet habe, dass sie mit dem Unbekannten bestens umgehen könnten.

Ein Experte aus dem Silicon Valley habe den bevorstehenden Wandel als grösste Transformation in der Menschheitsgeschichte bezeichnet, führte der Rektor weiter aus. Das Internet der Dinge, künstliche Intelligenz und Robotik würden vieles grundlegend verändern. Deshalb brauche es Fitness für den weiteren Berufsweg. Am Schluss seiner Festrede wünschte Mathias Gabathuler den Schülerinnen und Schülern alles Gute für eine brillante und glänzende Zukunft, womit er wiederum den Kreis zur Einladungskarte schloss.

Ehemaligenverein gibt finanziellen Zustupf

Gabathuler rief die Absolventinnen und Absolventen der Kantonsschule am Brühl auch dazu auf, dem Ehemaligenverein beizutreten, welcher an der Feier die besten Leistungen auszeichnete (siehe Zweittext). Der Verein unterstützt nicht nur Projekte der Schule, sondern auch finanziell weniger gut gestellte Schüler. Dazu überreichte Thomas Weber, Präsident des Ehemaligenvereins, dem Rektor am Schluss der Feier einen Check.