Aus vielleicht wird definitiv: Stefano Patta verschiebt seinen St.Galler Bratwurst-für-alle-Anlass auf Ende August Neu will Stefano Patta am Samstag, 29. August, St.Gallerinnen und St.Galler Gratis-Würste und -Pasta spendieren. Der Anlass hätte eigentlich am kommenden Samstag stattfinden sollen.

Stefano Patta spendiert weiterhin Bratwürste und Pasta – aber erst in drei Wochen.

Bild: Nik Roth

20'000 Interessierte erwartet Stefano Patta. 20'000, die mittels Gutschein in 24 St.Galler Restaurants eine Gratis-Bratwurst oder -pasta mit Sugo beziehen können. Am Samstag, 8. August, sollte seine Aktion «San Gallä für Alli» eigentlich stattfinden. Eigentlich. Denn Patta verschiebt den Anlass nun auf Ende August. Am Samstag, 29. August, so Pattas neuer Plan, soll die Aktion «San Gallä für Alli» nun stattfinden. Dies teilt der Unternehmer per Communiqué mit. Er befürchte ein organisatorisches Desaster, schreibt Patta, weshalb er nun rechtzeitig die Notbremse ziehe.

Ein organisatorisches Desaster? Was bedeutet dies konkret? Bisher hätten sich erst rund 1000 Personen über die Homepage registriert und einen Gutschein eine Bratwurst oder einen Teller bezogen,schreibt Patta in der Mitteilung. Er befürchtet, dass ein Mehrfaches an Menschen vom Gratisessen profitieren wollen.

Die Aktion wird nun am Samstag, 29. August, von 11 bis 18 Uhr neu angesetzt. So haben die potentiellen Gäste die Möglichkeit, sicht rechtzeitig – bis spätestens am 25. August, 24.00 Uhr – einen Gutschein zu sichern. Patta möchte die Aktion und die Fristen bis dahin noch besser bekannt machen. Die bisher gebuchten Gutscheine behalten ihre Gültigkeit. Sollte es am 29. August regnen, wird die Aktion um eine Woche, auf den 5. September, verschoben.