Aus den Tiefen der rauen Nordsee nach Gossau

Faszinierende Einblicke in Meere, Seen und Flüsse sind am Wochenende beim Unterwasserfestival in Gossau zu erleben. Bereits morgen Samstag entführt Andi Peters die Besucher in seinem Live-Vortrag in eines der wrackreichsten Gewässer der Welt. Am Sonntag ist Hannes Keller zu Gast, der erste Mensch, der auf eine Tiefe von 300 Metern getaucht ist.