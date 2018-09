Mike Müller, Adrian Stern und Lorenz Keiser kommen in die Goldacher «Aula»

Am 26. und 27. Oktober: Ingo Börchers mit «Keimfrei – ein Hypochonder packt aus», am 9. und 10. November: Lorenz Keiser mit «Matterhorn Mojito», am 14. Dezember: Adrian Stern mit «Solo», am 11. und 12. Januar: Mike Müller mit «Heute: Gemeindeversammlung», am 8. und 9. Februar: Heinz de Specht mit «Tribute to Heinz de Specht», am 15. und 16. März: Matthias Brodowy mit «Bis es euch gefällt», am 29. und 30. März: Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie mit «Paradiesseits». Das Programm startet um 20 Uhr. (vih)