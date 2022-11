Aufgeschoben Das Dorf Goldach rätselt: Was wird aus dem versprochenen Fest zur Eröffnung der Mühlegut-Umfahrung? Im Mai 2020 wurde eine 1300 Tonnen schwere Strassenunterführung unter das Bahngleis in Goldach geschoben. Ursprünglich hätten Interessierte das Spektakel vor Ort verfolgen können, doch das Coronavirus verhinderte dies ebenso wie das Fest zur Eröffnung der neuen Mühlegutstrasse.

Für die Mühlegut-Umfahrung in Goldach wurde der 1300 Tonnen schwere Betonkoloss mit Hydraulikpressen unter die Bahntrasse geschoben. Bild: Tino Diesche

Der Durchstich unter der Bahnlinie für die geplante Unterführung war ein echtes Spektakel. Damit die Mühlegutstrasse in Goldach als «Zwilling» zur Hauptstrasse den Verkehr aufnehmen kann, wenn die Barriere im Zentrum geschlossen ist, musste die SBB-Linie im Bereich des Friedhofs unterquert werden. Am Freitag, 8. Mai 2020, gruben sich kurz vor Mitternacht bis zu sieben Bagger gleichzeitig in den Bahndamm. Gesamt wurden während der Nachtübung 6500 Kubikmeter Aushub abgeführt. 40 Lastwagen brachten das Erdmaterial in 600 Fahrten zur Deponie bei der Gerschwiler AG. Bereits am Samstag um 2 Uhr durchdrang eine der Baggerschaufeln den Erdwall, es war sozusagen der Bahndamm-Durchstich.

Weil der Aushub sandiger und lockerer als erwartet war, konnte die Verschiebung der 1300 Tonnen schweren Unterführung am Samstag um 15 Uhr statt erst um Mitternacht beginnen. Gemeindepräsident Dominik Gemperli hatte zwar im Vorfeld darum gebeten, nicht zum Bauplatz zu kommen, gegen 100 Schaulustige liessen es sich aber nicht nehmen, vor Ort zu verfolgen, wie der Betonkoloss mit einer Geschwindigkeit von einem Meter pro zwei Minuten in Richtung Bahndamm befördert wurde. Kurz nach 17 Uhr war der Bestimmungsort dann erreicht, wurde die Unterführung abgesenkt. Pünktlich um 5.20 Uhr ist dann am Montagmorgen der erste Zug über die neue Unterführung gerollt.

Gemeindepräsident kann sich Fest vorstellen

Die Umfahrung Mühlegut ist seit dem 17. Juli 2020 für den Verkehr freigegeben. Ein eigentliches Fest zur Eröffnung der Strasse hat es nicht gegeben. In der Gemeinde Goldach sind nun vermehrt Stimmen zu hören, die es begrüssen würden, wenn die Inbetriebnahme von Unterführung und Strasse doch noch entsprechend gewürdigt würde. Nicht nur das, der Gemeindepräsident habe versprochen, dies nachzuholen. Bei welchem Anlass er dies getan hat, lässt sich zwar nicht mehr eruieren, aber selbst aus Kreisen der Geschäftsprüfungskommission glaubt man, sich an eine solche Aussage des Gemeindeoberhauptes erinnern zu können.

Gemeindepräsident Dominik Gemperli schmunzelt, als er nach besagtem Fest gefragt wird und räumt ein: «So richtig auf dem Radar hatte ich dieses Fest ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr.» Fertiggebaut sei das Projekt ja noch nicht, daher könne er sich durchaus vorstellen, dass die Gemeinde noch etwas auf die Beine stellt. Jetzt im Herbst/Winter ist nach Ansicht von Dominik Gemperli nicht der richtige Zeitpunkt dafür, aber im Frühling oder Sommer, wenn man mit der Entwicklung des Gebietes Mühlegut einen Schritt weiter sei, könnte man das Ganze entsprechend würdigen. Initiativen, die den Kitt im Dorf festigen und der Gemeinschaft dienen, seien grundsätzlich positiv.

Wer gewinnt, richtet ein Volksfest aus

Apropos feiern, ein grösseres, gemeinsames Volksfest von Goldach und Rorschach dürfte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Hält die Zunahme der Bevölkerung nämlich an, so dürften Rorschach und Goldach spätestens in drei bis vier Jahren über 10'000 Einwohnerinnen und Einwohner zählen. Das Wettrennen ist auf jeden Fall spannend. Auch deshalb, da zwischen Goldach Gemeindepräsident Dominik Gemperli und Rorschach Stadtpräsident Röbi Raths seit zwei Jahren eine Abmachung läuft. Wer die 10'000er-Marke zuerst knackt, muss ein gemeinsames Volksfest ausrichten. Rorschach hat übrigens rein statistisch im Jahr 1978 das «Stadtrecht» verloren, als die Einwohnerzahl unter 10'000 auf 9987 sank. Ende 2021 wohnten 9478 Frauen, Männer und Kinder in der Hafenstadt. Nachbar Goldach liegt nur 40 zurück.