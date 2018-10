Auffahrunfall mit fünf Beteiligten im Morgenverkehr im Westen von St.Gallen

Vier Autos und ein Töff waren am Dienstagmorgen auf der Appenzeller Strasse zwischen Herisau und Winkeln in einen Auffahrunfall verwickelt. Verletzt wurde dabei mit viel Glück niemand. Am Töff entstand grosser, an den Autos geringer Sachschaden.