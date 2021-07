Finanzplanung Auf Gaiserwald kommen Defizite in Millionenhöhe zu: Grund sind hohe Investitionen für Schulen und Hochwasserschutz Die Finanzplanung der Gemeinde für die nächsten fünf Jahre sieht grosse Investitionen vor. Gaiserwald will die Defizite mit den Reserven decken und den Steuerfuss unverändert lassen.

Die Schulanlage Ebnet in Abtwil stösst an ihre Grenzen. In den kommenden Jahren soll sie vergrössert werden. Bild: Ralph Ribi

(gk/dh) Die Gemeinde Gaiserwald legt ihre Finanzplanung für die kommenden fünf Jahre vor. Darin zeigen sich Defizite in der Höhe von total rund sechs Millionen Franken, die gemäss Mitteilung durch die vorhandenen Reserven gedeckt werden können.

Hauptsächlicher Grund für die Defizite ist der Investitionsbedarf bei der Schule, wie aus der Aufstellung zu entnehmen ist. Alleine der Neubau der Schulanlage Ebnet in Abtwil nimmt bis 2026 rund zehn Millionen Franken in Anspruch, das Provisorium sowie der Kauf des Baulandes sind mit zusätzlichen 1,8 Millionen Franken dotiert. Auch die Sanierung des Pavillons mit den Räumlichkeiten der Tagesstruktur in Engelburg sowie die Sanierung oder der Neubau des Kindergartens Dorf fallen mit zusammengerechnet 3,5 Millionen Franken ins Gewicht. Weiter sind noch zwei Millionen Franken für die Planung der Schulanlagen veranschlagt. Definitive Entscheide zu einzelnen Projekten sind aber noch keine gefallen, wie es heisst.

Steuerfuss bleibt unverändert

Ein zweiter Schwerpunkt bei den Investitionen liegt bei den Gewässern. Bei diesen Projekten geht es insbesondere um die Behebung der Hochwassergefahren in Abtwil. Diese sind mit mehr als fünf Millionen Franken veranschlagt.

Der Finanzplan versteht sich als rollende Planung und deckt einen Horizont von fünf Jahren ab. Ein wesentlicher Bestandteil des Finanzplans sei die Abschätzung des künftigen Steueraufkommens. Da der Finanzplan auf Annahmen basiert, sei er jedoch mit Unsicherheiten behaftet. Der Steuerfuss soll trotz der grossen Investitionen gemäss Mitteilung nicht verändert werden. Die Reserven betragen per Ende des Jahres 2020 21,7 Millionen Franken. Die finanzielle Basis der Gemeinde sei weiterhin solid.