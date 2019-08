Die Rorschacherin Maria Huber ist seit vielen Jahren politisch aktiv: «Auf die Strasse gehen wirkt» Maria Huber gilt als unbequem. Gegner schimpfen sie Emanze, Weggefährten loben ihre Hartnäckigkeit. Nun will die Rorschacherin etwas kürzer treten. Jolanda Riedener

Maria Huber setzte sich in ihrer politischen Laufbahn früh für Gleichstellung ein. (Bild: Jolanda Riedener)

Maria Huber engagiert sich in Rorschach. Als Stadtparlamentarierin, Stadträtin oder Kantonsrätin war die SP-Frau für die Stadt und die Region tätig. Nun will die 63-jährige langsam kürzertreten.

So lange ist es nicht her, als Huber zum letzten Mal für ihre politische Überzeugung auf die Strasse ging. Am Frauenstreiktag vom 14. Juni war sie eine von Hunderten, die in St.Gallen für ihre Rechte eingestanden ist. «Nun gilt es, diesen Schwung mitzunehmen», sagt sie. Auf dem Papier sei zum Beispiel punkto Vereinbarkeit und Familie bereits viel geschehen, dies müsse aber noch in den Köpfen ankommen.

Während einer Aktion in Rorschach im Rahmen des Frauenstreiks, haben Huber und ihre Mitstreiterinnen Strassenschilder mit Frauennamen beschriftet – verpfiffen wurden die Aktivistinnen dabei ausgerechnet von einer Frau. «Die Einsicht liegt nicht nur bei den Männern, auch bei den Frauen», sagt sie – geärgert habe man sich darüber aber schon ein bisschen.

Huber übergibt an eine Frau

Auch im April 2017 organisierte Maria Huber eine Demonstration mit: Im Streit um die Pensionskasse gingen Staatsangestellte damals auf die Strasse. So gelang es, die einmalige Einlage von 20 Millionen Franken durchzubringen. «Auf die Strasse gehen wirkt», sagt sie. Bei der Mobilisierung habe ihr das Amt als Kantonsrätin geholfen, dass sie bis Juni 2016 ausübte.

Als Gewerkschaftssekretärin des Schweizerischen Verbands des Personals öffentlicher Dienste (VOPD) ist ihr der Kontakt zum Kantonsrat ebenfalls zugutegekommen. Ende November geht Maria Huber in Pension und gibt das Gewerkschaftssekretariat des VOPD ab. Mit Alexandra Akeret habe man eine geeignete Nachfolgerin gefunden. «Über diese gute Lösung bin ich sehr glücklich», sagt Huber. Sie sei engagiert, aktiv und als Stadtparlamentarierin ebenfalls gut vernetzt. Bis zu Hubers Pension arbeiten die beiden Frauen zusammen auf dem Sekretariat.

Vom Stadtparlament in den Kantonsrat

Bereits Maria Hubers Vater war in der Gewerkschaft, deshalb war dies auch für sie ein logischer Schritt. 23 Jahre arbeitete die alleinerziehende Mutter als Hauswirtschaft- und Handarbeitslehrerin – zu Beginn war das ein reines Mädchenfach. Sie setzte sich damals auch für die Gleichstellung in ihrem Berufsstand ein. Nach vielen Jahren als Lehrerin war es Zeit für eine Neuorientierung. Huber wurde Erwachsenenbildnerin.

Ihre politische Laufbahn startete Ende der 1980er-Jahren im Rorschacher Stadtparlament. Von 2001 bis 2004 war sie als Stadträtin tätig. Spannender als die Arbeit im Rorschacher Stadtrat habe sie die Aufgaben im Parlament oder Kantonsrat empfunden. «Dass Thomas Müller das Rorschacher Stadtparlament abgeschafft hat, war ein Fehler», sagt Huber. Der politische Diskurs gehe dadurch verloren.

Doch was bringt es überhaupt, sich politisch zu engagieren? «Es ist wichtig, nicht die Faust im Sack zu machen, sondern einen Beitrag zu leisten.» Sie sagt:

«Manchmal ist es frustrierend, vor allem bei der Linken.»

Politisches Engagement, etwas beizutragen oder voranzutreiben, bringe aber auch Befriedigung. «Emanze» oder «Feministin» wurde Maria Huber von ihren Kritikern gerne genannt. Eigentlich als Schimpfwort gemeint, fasste sie dies nie so auf, im Gegenteil.

Hartnäckig, scheut keine Konfrontationen, vertritt auch unpopuläre Meinungen

Als engagierte Kämpferin beschreibt sie Peter Buschor, Präsident der SP Rorschach Stadt am See: «Sie scheut sich nicht vor Konfrontationen.» Besonders geschätzt wird sie auch von Jacqueline Schneider (SP), mit der sie im Kantonsrat politisierte. Huber habe sie zu ihrem Amtsantritt ins System eingeführt und sie mit den Kollegen im Rat bekannt gemacht. «Sie hat sich stets hartnäckig für ihre Themen eingesetzt und sich auch bei Gegenwind nicht abbringen lassen», sagt Schneider. Für SP-Stadtrat Guido Etterlin ist Maria Huber eine langjährige politische Weggefährtin. «Nach ihrem Rücktritt im Kantonsrat haben mir die Stimmbürger ‹ihren› Rorschacher Sitz übertragen. Ihre sehr grosse Erfahrung und ihre Kraft, auch unpopuläre Meinungen zu vertreten, haben mich sehr beeindruckt.»

Sie werde immer ein politischer Mensch bleiben. Wie und ob sie sich nach der Pension aber politisch engagieren wolle, lässt sie offen. Sicher ist einzig: «Ich werde einen Tag pro Woche die Betreuung meines Enkelkinds übernehmen.»