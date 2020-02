Serie Auf dem Weg nach Tokio (3): Sprinterin Salomé Kora - in den Velohosen statt auf der Tartanbahn Vor den Olympischen Spielen in Tokio berichten Ostschweizer Spitzensportlerinnen und Spitzensportler für tagblatt.ch regelmässig über ihre Vorbereitungen für den Grossanlass im Sommer. Die 25-jährige St. Gallerin ist eine der schnellsten Frauen der Schweiz und war schon 2016 in Rio de Janeiro mit dabei.

Die St.Galler Sprinterin Salomé Kora Adriana Ortiz Cardozo

Die Trainings der vergangenen vier Jahre absolvierte ich immer mit dem Ziel «Tokio» im Hinterkopf, auch wenn Europa- oder Weltmeisterschaften anstanden. In Rio durfte ich 2016 als Mitglied der 4x100-m-Staffel bereits einen Einblick ins olympische Sein gewinnen.

Eine Ermüdungsreaktion im Knie

Doch in Tokio will ich nun auch als Einzelathletin über 100 m an den Start gehen. Vergangenen Sommer unterbot ich bereits den Qualifikationswert und die Staffel ist ebenfalls qualifiziert. Nachdem ich die Vorbereitung im Herbst topmotiviert und gesund gestartet hatte, musste ich mich Ende des vergangenen Jahres ein wenig bremsen.

Eine Ermüdungsreaktion im Knie machte mir einen Strich durch die Lauftrainings und ich durfte mich wieder einmal meinen altbekannten Freunden, den Velohosen und dem Aquajogging-Gurt zuwenden. Mit diesen zwei Utensilien im Gepäck reiste ich für mein zweites Trainingslager in diesem Winter ins südafrikanische Potchefstroom.

Die Höhe macht auch Spitzenathletinnen zu schaffen

Bereits zum zwölften Mal bin ich in der Studentenstadt in der Nähe von Johannesburg und doch erlebe ich jedes Mal einen kleinen Hitzeschock. Auch die dünne Luft bei 1500 Meter über Meer lässt uns in den ersten Tagen jeweils unsere Sportlichkeit anzweifeln.

Nun stehen zwei Wochen lang essen, schlafen und trainieren auf dem Programm. Was für ein Traum! Wir werden in einem Guest House beherbergt, wo wir umgeben vom Grünen in Bungalows übernachten.

Die Gelenke sind dankbar für Trainings auf dem Rasen

Für die Trainings fahren wir zweimal täglich mit dem Auto zum zwei Kilometer entfernten idyllischen Grasstrack, der ein Hauptgrund ist, warum es uns immer wieder nach «Potch» zieht.

Unsere Gelenke sind uns sicher dankbar für die Abwechslung zur gewöhnlichen, harten Tartanbahn, die es hier für reine Schnelligkeitstrainings natürlich auch gibt.

Im Kraftraum umso motivierter

Für mich stehen allerdings vor allem Einheiten auf dem Velo, im Pool und im Kraftraum an. Da ich mich auf der Bahn momentan nicht messen kann, bin ich beispielsweise im Kraftraum umso motivierter.

Hier kann ich hart arbeiten, meine Fortschritte beobachten und ich darf feststellen: Viele Wege führen nach Rom, und in meinem Falle hoffentlich nach Tokio.