Auf dem St.Galler Marktplatz braucht es jetzt klare Ansagen und eine offene Aussprache Die Aufhebung der Parkplätze auf Marktplatz und Blumenmarkt ist für Stadtredaktor Reto Voneschen demokratisch und rechtlich abgestützt. Der Schritt war überfällig und ist auch zeitlich richtig. Allerdings: Die Art und Weise, wie die Polizei das neue Verkehrsregime und eine neue Marktorganisation einführt, ist für ihn verbesserungsfähig. Reto Voneschen

«Tagblatt»-Stadtredaktor Reto Voneschen.

Was rund um die Aufhebung der Parkplätze auf Marktplatz und Blumenmarkt geschieht, kann man nur noch als Realsatire bezeichnen. Auch wenn man der Verwaltung im Grundsatz und der Stadtpolizei im Speziellen positiv gegenübersteht, muss man sich als Städter langsam aber sicher an den Kopf greifen.

Da ist ein längerer Gewöhnungsprozess nötig

Dass die Durchsetzung des neuen Verkehrsregimes für Marktplatz und Blumenmarkt ein Kraftakt würde, war von Anfang klar – mindestens dem Laien. Gewohnheiten und Bequemlichkeit durchbricht man mit neuen Vorschriften nicht an einem Tag. Vor allem nicht an einem zentral und daher ideal gelegenen Parkplatz im Stadtzentrum. Dafür braucht es einen längeren Gewöhnungsprozess. Dafür muss man wenn nötig durchgreifen. Was die Stadtpolizei richtigerweise tut.

Für die Durchsetzung des Parkverbots braucht es aber auch klare Regeln. Und da klemmt’s noch: Was gilt denn jetzt für Autofahrer auf Marktplatz und Blumenmarkt? Falsch ist sicher, wenn ein Polizist am Eingang behauptet, es sei verboten auf den Platz zu fahren. Verboten ist nur, dass man dort parkiert. Aber was heisst das? Wie lange ist ein Aufenthalt erlaubter Güterum­schlag, ab wann wird er zum verbotenen Parkieren? Hier wäre eine klare Ansage am Platz – für alle einsehbar und allgemein verständlich auf den Infotafeln am Eingang.

Das wäre ein ungewöhnliches Vorgehen? Ungewöhnliche Situationen rufen danach.

Etwas mehr Bewegung würde man gerne auch bei der zweiten Baustelle der Polizei auf dem Marktplatz sehen: dem Marktkonzept. Der Unmut über das, was jetzt gilt, hält sich bei Marktfahrern und Kundschaft auffällig hartnäckig. Insbesondere scheinen die verkürzten Öffnungszeiten der Wochenmärkte dem ständigen Markt am Samstag nicht wirklich zu bekommen. Und auch die Frage der Standplätze ist wohl nicht ausdiskutiert.

Es ist Zeit, offen miteinander zu reden

Es ist höchste Zeit, dass die Gewerbepolizei ein Verfahren am runden Tisch einleitet. Nur eine offene Aussprache mit den Direktbetroffenen gefolgt von sachlich begründeten und daher klar nachvollziehbaren Entscheiden zu Öffnungszeiten und Standplätzen führen da noch aus der Sackgasse.

Der Bauernmarkt und seine Teilnehmer, die die Reorganisation in Eigenregie fast ohne Nebengeräusche durchgeführt haben, können hier als gutes Beispiel dienen. Und vielleicht findet sich für die Wochenmärkte mindestens bei den Öffnungszeiten doch noch eine flexiblere Lösung. Auch wenn so ein Modell sicher anspruchsvoll sein wird.