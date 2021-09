Kennenlerntag Die Covid-Pandemie setzt auch der Bürgerwanderung zu: Die Ortsbürgergemeinde St. Gallen lässt sich die Festlaune dennoch nicht verderben Gewandert wurde wegen der Pandemie an der 42. Bürgerwanderung der Ortsbürger St.Gallen für einmal wenig. Das Fest bei der Alten Hueb aber genossen die 700 Teilnehmenden in vollen Zügen. Die legendären Bürgerwanderungs-Käseschnitten und die Zwetschgen, die jeweils als Wegzehrung abgeben werden, fehlten auch nicht.

Feier bei der Alten Hueb: 700 Erwachsene und Kinder wollten sich den traditionellen Herbstanlass nicht entgehen lassen. Tobias Garcia

In den vergangenen vier Jahrzehnten führte die Bürgerwanderung jeweils über eine festgelegte Strecke im Grünen Ring der Stadt St.Gallen. Hunderte von Menschen wanderten durch Feld und Wald, um ein Stück Heimat zu erkunden. Ziel war meistens einer der landwirtschaftlichen Betriebe, die im Besitz der Ortsbürgergemeinde St.Gallen sind.

Dort wartete ein grosses Verpflegungsbuffet mit Käseschnitten, Bratwürsten, Glace und Getränken auf die Wanderschar. Die Teilnehmerzahl blieb stets hoch: 2017 kratzte sie mit 960 wanderfreudigen Personen erstmals an der Tausendermarke.

Covid-Pandemie verlangt angepasste Form

Die Covid-Pandemie setzte auch der Bürgerwanderung zu. Während sie vor einem Jahr ganz ausfiel, wollte man in diesem Herbst unbedingt wieder den Austausch und das gemütliche Beisammensein am traditionellen Anlass pflegen. Die geltenden Covid-Regeln liessen es jedoch nicht zu, eine gemeinsame Wanderung mit mehr als 500 Personen durchzuführen. Der Bürgerrat entschloss sich deshalb, eine angepasste Version anzubieten.

Somit machten sich am Samstag für einmal nicht alle gemeinsam zum Festplatz bei der Alten Hueb auf. Die Anreise erfolgte individuell zu Fuss, per Velo oder mit dem öffentlichen Verkehr. Am Ziel zeigte sich dann aber wieder das gewohnte Bild. Im grossen Festzelt duftete es nach Bratwürsten und Cervelats. Im kleinen Zelt nebenan bräunten in einem runden Kessel die fast schon legendären Bürgerwanderungs-Käseschnitten. Für den süssen Abschluss lockte der Softeis-Stand und für den Durst gab es eine ganze Palette an alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken.

An den Traditionen festhalten

Selbst auf die Zwetschgen, die in den Vorjahren jeweils auf halber Wanderstrecke als Wegzehrung angeboten wurden, musste niemand verzichten. Auf Dutzenden von Bänken sassen Ortsbürgerinnen und Ortsbürger, prosteten sich zu, hielten einen Schwatz und genossen das Bilderbuchwetter.

Die neue Bürgerratspräsidentin Katrin Meier zeigte sich überrascht und erfreut über die grosse Zahl an Anmeldungen, die eingegangen waren. Obwohl das Festgelände nur betreten durfte, wer über ein Covid-Zertifikat verfügte und einen amtlichen Ausweis zeigte, wollten sich 700 Erwachsene und Kinder den traditionellen Herbstanlass nicht entgehen lassen.

Begegnung und Austausch wieder möglich

Wer nicht geimpft war und vorgängig keine Möglichkeit fand, einen Covid-19-Test zu machen, konnte sich vor Ort einem Schnelltest unterziehen. 100 Tests standen zur Verfügung, die aber bei weitem nicht alle gebraucht wurden. Bis um 15 Uhr hatten sich rund 30 Personen testen lassen. Alle anderen verfügten über ein Zertifikat, welches am Eingang reibungslos kontrolliert wurde.

Bürgerratspräsidentin Katrin Meier bei ihrer Ansprache. Tobias Garcia

Der grosse Aufmarsch zeige, dass es für viele eine Herzensangelegenheit sei, der Ortsbürgergemeinde St.Gallen anzugehören, erklärte Katrin Meier in ihren Begrüssungsworten. Sie hatte das Amt ihres Vorgängers Arno Noger im Mai angetreten. Auch wenn 2019 eine angepasste Version der Bürgerwanderung stattfinde, freue sie sich ausserordentlich, dass die Begegnung und der Austausch wieder möglich seien. Sie werde den Nachmittag gerne nutzen, um noch mehr Bürgerinnen und Bürger persönlich kennen zu lernen.

Der Ballon konnte nicht abheben

Der Ballon der Ortsbürgergemeinde konnte wegen der topografischen Lage der Alten Hueb nicht vom Festplatz abheben. Die Gewinnerinnen und Gewinner, die bei der Verlosung eine Fahrt gewannen, werden das luftige Abenteuer zu einem späteren Zeitpunkt geniessen können. Das Brass Quintett St.Gallen unterhielt mit Trompete, Posaune, Horn und Tuba. Bei den Kindern fanden Spiele regen Anklang. Erstmals konnte bei einem Sägewettbewerb das Geschick beim Holzzerkleinern unter Beweis gestellt werden.