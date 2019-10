Auch die St.Galler Stadtpolizei muss Klartext reden, um Missverständnisse zu vermeiden Der Verein «Nacht Gallen» kritisiert die Polizei, weil sie einem Beizer eine zusätzliche Freinacht verweigert hat. Für Tagblatt-Redaktor Sandro Büchler war die Verweigerung formal zwar korrekt, aber auch etwas spitzfindig. Dies vor allem, weil das Pilotprojekt mit der zusätzlichen Freinacht ziemlich verschwurbelt angekündigt wurde. Sandro Büchler

Tagblatt-Redkator Sandro Büchler.

Formal ist der Entscheid der Polizei richtig, einer Bar in der Innenstadt die Freinacht nicht zu erlauben. Er ist spitzfindig, aber korrekt. Die zusätzliche Freinacht ist «im Rahmen» der vier Verlängerungen zu nutzen, die einer Beiz pro Monat zustehen. Im Oktober hat der Wirt seine Verlängerungen aber schon eingelöst.

Das Beispiel weist auf ein grundsätzliches Problem hin: Die Beizer haben in diesem Fall offensichtlich mit dem Kauderwelsch der Behörden zu kämpfen. Der Vorwurf an den abgeblitzten Beizer, er habe die Textpassage missverstanden, greift zu kurz. Wer einen Satz zwei-, drei- oder viermal lesen muss, um ihn zu verstehen, hat keine Leseschwäche. Vielmehr ist die Formulierung in diesem Fall komplizierter und damit unverständlicher, als die Polizei erlaubt.

Bereits als das Schreiben über die Freinächte im März im Briefkasten der Gastronomen landete, hatten einige von ihnen Schwierigkeiten zu interpretieren, welches Geschenk ihnen da gerade gemacht wurde. Der entsprechende Brief der Stadtpolizei wurde von einem Wirt, der sich blöd verkauft vorkam, den Lokalmedien zugespielt.

Das zeigt: Behörden müssen sich verständlich ausdrücken; nur so lassen sich Missverständnisse vermeiden. Sie dürfen aber erwarten, dass Kritiker – hier Wirte und Clubbetreiber – den Dialog mit ihnen suchen, bevor sie öffentlichen Wirbel veranstalten. Beides hat im Fall der verweigerten Freinacht nicht stattgefunden.