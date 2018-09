Auch die Stadt St.Gallen sagt Ja zum Verhüllungsverbot Für einige Polit-Experten gab's in der Stadt St.Gallen bei der kantonalen Abstimmung vom Sonntag eine kleine Überraschung. Reto Voneschen

Auch an diesem Abstimmungssonntag war im Foyer des St.Galler Rathauses die Abstimmungsurne aufgestellt. Die Bedeutung der direkten Stimmabgabe hat aber in den vergangenen Jahrzehnten stark abgenommen: 288 Personen machten davon diesmal noch Gebrauch. Im Vergleich dazu: 17'497 stimmten brieflich ab. (Bild: Ennio Leanza - 5. April 2018)

Mehrheitlich war auch unter städtischen Politik-Interessierten mit der Annahme der Vorlage im Kanton gerechnet worden. Etliche hatten aber doch vermutet (oder im Fall von Gegnerinnen und Gegnern der Vorlage wohl gehofft), die Kantonshauptstadt ticke wie oft bei rechtsbürgerlichen Anliegen auch beim Burka-Verbot liberaler oder toleranter als «das Land».

Diese Erwartung wurde am Sonntag enttäuscht: Bei einer Stimmbeteiligung von 39,9 Prozent sagten in der Stadt St.Gallen ebenfalls 53,8 Prozent (9224 Stimmende) Ja zur Vorlage, 46,2 Prozent (7924 Stimmende) lehnten sie ab. Leer wurden in der Kantonshauptstadt 639 Stimmzettel eingelegt; drei waren ungültig. Insgesamt wurde am Sonntag die Vorlage fürs Verhüllungsverbot im Kanton mit 66,6 Prozent Ja angenommen. (vre)