Die Flig tritt im zweiten Wahlgang für den Gossauer Schulrat nochmals mit Shirley Mc Masters an Im ersten Wahlgang ist im Gossauer Schulrat ein Sitz unbesetzt geblieben. Nachdem sich nun die SVP mit einem Kandidaten in Stellung gebracht hat, bekräftigt auch die Flig ihren Anspruch.

Shirley Mc Masters, Schulratskandidatin Flig. PD

(pd/jw) «Die Flig steigt mit Shirley Mc Masters in den zweiten Wahlgang ein und will sich gegen die FDP und die SVP durchsetzen», heisst es in einer Mitteilung. Eine lösungsorientierte Schulpolitik habe in der Partei lange Tradition und spiegle sich auch in den Kompetenzen der Parteimitglieder. Man sei überzeugt, dass Shirley Mc Masters die optimale Besetzung für den Gossauer Schulrat sei.

McMasters werde als alleinerziehende Mutter zweier schulpflichtiger Kinder ihre Erfahrungen einbringen und sich in der Schule zum Wohl der Kinder engagieren. Nebst breiten sprachlichen Kenntnissen attestiert ihr die Partei «jahrzehntelanges berufliches Engagement in einem innovativen, kreativen und ökologisch ausgerichteten Unternehmen», Sozialkompetenz sowie Durchsetzungskraft und Kommunikationsfähigkeit.