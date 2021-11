Brand in Mehrfamilienhaus – Ein Bewohner wurde verletzt

Am frühen Montagmorgen brannte ein Mehrfamilienhaus in Au. Die örtlichen Feuerwehren, die mit rund 100 Angehörigen im Einsatz standen, konnten den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren hunderttausend Franken. Die Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar.