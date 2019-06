Arealentwicklung in St.Fiden: Stadtrat will Gleisüberdeckung vertiefter prüfen lassen und die Wirtschaft ins Boot holen

Eine Machbarkeitsstudie zur Gleisüberdeckung in St.Fiden ist zu einem positiven Schluss gekommen. Der Stadtrat hat danach Zweitmeinungen einholen lassen, welche die Wirtschaftlichkeit kritisch einschätzten. Nun will der Stadtrat mit der Wirtschaft in den Dialog treten.