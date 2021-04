Architekturwettbewerb So soll das Textilmuseum St.Gallen saniert und ausgebaut werden: Ein Ansatz mit etlichen Risiken Der Architekturwettbewerb für die Sanierung und den Ausbau des Textilmuseums St.Gallen ist entschieden. Der erste Preis geht nach Zürich.

Der «Palazzo Rosso» an der Vadianstrasse 2 beherbergt seit 1886 das St.Galler Textilmuseum. Bild: Urs Bucher

Der Palazzo Rosso an der Vadianstrasse 2, das Gebäude des St.Galler Textilmuseums, ist knapp 140 Jahre alt. Es entspricht damit absolut nicht mehr den Anforderungen, die der Museumsbetrieb heute stellt. Die über das Haus verteilten Lagerräume, in denen die Sammlung untergebracht ist, sowie die Ausstellungstechnik sind nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Auch die Sicherheit und Besucherfreundlichkeit genügen nicht mehr.

Der Bau soll jetzt aber nicht nur saniert werden. Mit einer Neugestaltung will ihn die Stiftung Textilmuseum wieder zu einem Leuchtturm der Kulturstadt St.Gallen machen: «Es sei an der Zeit, das Haus für Besucherinnen und Besucher von nah und fern zum Leuchten zu bringen», heisst es im Vorwort zum Jurybericht des Architekturwettbewerbs für Sanierung und Ausbau zu den Zielen.

Museum direkt anbinden Wie Christian Kerez das Textilmuseum zur Vadianstrasse hin öffnen will Eingang heute Eingang neu Das Erdgeschoss des Textilmuseums liegt im Hochparterre. Der eine, relativ unscheinbare Eingang ist die einzige Verbindung zum Strassenraum hin. (Bild: Urs Bucher - 6.3.2019)

Das Siegerprojekt stellt das Museum auf den Kopf

Gewonnen hat den Wettbewerb gemäss Mitteilung der Stiftung der Zürcher Architekt Christian Kerez mit dem Projekt «Das Schwere ist des Leichten Wurzelgrund». Es hat sich im zweistufigen anonymen Wettbewerb zuerst gegen 180 andere Ideen und dann gegen 14 andere Wettbewerbsbeiträge durchgesetzt.

Der Ansatz von Christian Kerez fürs Textilmuseum ist tatsächlich unkonventionell: Er stellt die Organisationsstruktur des Hauses nämlich auf den Kopf. Die Depots für die rund 40000 Stücke umfassende Sammlung des Museums will er nicht wie üblich im Keller, sondern im Dach erstellen.

Direkt darunter sollen sich die Arbeitsplätze jener befinden, die am meisten mit den eingelagerten Objekten arbeiten. Es folgen Kulturvermittlung und Bibliothek auf je einem Stockwerk. Die stärker frequentierten Publikumsräume befinden sich im ersten Obergeschoss. Im Erdgeschoss, das gegenüber dem Strassenraum geöffnet wird, befinden sich Empfang, Gastronomie sowie ein Ausstellungs- und Veranstaltungsraum. Den Höhepunkt verlegt das Siegerprojekt in den Untergrund: Dort wird ein völlig neuer, grosszügiger Ausstellungsraum ausgehoben, auf dem der Altbau dereinst quasi schweben soll.

Das Siegerprojekt von Christian Kerez stellt das Textilmuseum auf den Kopf: Der grosse Ausstellungsraum soll in den Untergrund zu liegen kommen. Bild: PD

Technische Unsicherheiten und grosse Risiken

Ganz einfach dürfte die Verwirklichung des Siegerprojektes allerdings nicht werden. Es ist einerseits mit grossen technischen Herausforderungen verbunden. Anderseits beinhaltet es gemäss Jurybericht zum Architekturwettbewerb auch grosse Risiken. Dies bezüglich Denkmalpflege, Nachhaltigkeit sowie Erstellungskosten und damit Wirtschaftlichkeit.

Das Siegerprojekt wird nun bis Herbst im Auftrag der Stiftung Textilmuseum vertieft und weiterentwickelt. Besonderes Augenmerk gelte dabei der technischen und baulichen Machbarkeit sowie der Finanzierung, heisst es in der Medienmitteilung. Im Anschluss an diesen Prozess wird das Museum die fünf im Wettbewerb ausgezeichneten Projekte in einer öffentlichen Ausstellung zeigen. Gleichzeitig soll dann über das weitere Vorgehen informiert werden.

Die Federführung für Sanierung und Ausbau liegt bei der 2018 gegründeten Stiftung Textilmuseum. Sie ist für das Gebäude, die Sammlungen und das verbleibende IHK-Stiftungsvermögen verantwortlich. Für den Museumsbetrieb ist der Verein Textilmuseum zuständig. Es ist davon auszugehen, dass sich an der Finanzierung von Sanierung und Ausbau auch Stadt und Kanton St.Gallen mit Beiträgen beteiligen werden.