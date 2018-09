Antirassismus-Treff St.Gallen: "Erfolg hatten wir nie" Der Antirassismus-Treff St.Gallen, besser bekannt als CaBi, hat politisch nie das erreicht, was er wollte. Trotzdem gibt es ihn seit 25 Jahren. Seine Funktion ist heute aber eine andere als noch zu Gründungszeiten. Seraina Hess

Sie gehören zum Betriebsteam: Christof Bürkler, Sämi Assir und Beatrice Weder. (Bild: Ralph Ribi)

Café-Bibliothek: Dafür steht das CaBi an der Linsebühlstrasse 47. Zwischen WOZ-Ausgaben, Anti-Homophobie-Plakaten und einem zerknautschten Sofa stehen Tische, an denen Schweizer wie Migranten jeden Freitag essen, diskutieren, planen. Die nächste Demonstration, den nächsten Vortrag – oder, wie in den vergangenen Monaten, das Fest zum 25-Jahr-Jubiläum. Noch hängt das riesige Transparent des Betriebsteams, zu dem Oberstufenlehrerin Beatrice Weder, der pensionierte Kleinbauer Christof Bürkler und Studentin Sämi Assir gehören, über der Küchenanrichte. Am Samstag wird die Botschaft in der Grabenhalle verkündet: «Rassismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!»

Im CaBi ist die linke WOZ Lesestoff. (Bild: Seraina Hess)

Sämi Assir, existiert Rassismus in der links geprägten Stadt?

Assir: Klar, in vielen Formen. Leute werden aufgrund ihrer Hautfarbe nicht in Clubs gelassen, die Polizei kontrolliert Personen explizit wegen ihrer Herkunft.

Haben Sie Diskriminierung selbst erlebt oder kennen Sie die Vorfälle vom Hörensagen?

Assir: Natürlich berichten im CaBi vor allem Geflüchtete davon, doch ich habe Rassismus auch mehrfach selbst erfahren.

Plakate erinnern an den Aktivismus. (Bild: Seraina Hess)

Trotz Ihres glasklaren St. Galler Dialekts?

Assir: Wenn ich jemanden akustisch nicht verstehe, wird rasch ins Hochdeutsche oder Englische gewechselt. Beatrice Weder: Bis letzten Frühling gab es im CaBi eine Anlaufstelle gegen Rassismus mit telefonischer Beratung; inzwischen hat das HEKS einen offiziellen Auftrag erhalten. Diskriminierung bei der Wohnungssuche oder am Arbeitsplatz waren bei uns die häufigsten Themen.

Nicht nur Rassismus, sondern Diskriminierungen jeglicher Art werden vom CaBi-Team bekämpft. (Bild: Seraina Hess)

Das Lokal gibt es noch, Ihre Anlaufstelle nicht mehr. Hat das CaBi in der Antirassismus-Bewegung an Gewicht verloren?

Christof Bürkler: In gewisser Weise, denn es hat ein Wandel stattgefunden. Zum Zeitpunkt der Gründung, kurz nach dem Mauerfall, gab es viele Gewaltausbrüche. Wir haben rasch festgestellt, dass Demonstrationen nicht genügen, um etwas zu bewegen. Wir benötigten ein Angebot mit Kursen, einen Raum, der geflüchteten Menschen als Treffpunkt dient, und Freiwillige, die ihnen helfen und sie auf die Ämter begleiten. Heute ist die Situation eine komplett andere.

Inwiefern?

Bürkler: Inzwischen haben Migrantinnen und Migranten eigene Vereine – teilweise wurden diese sogar im CaBi gegründet. Es gibt auch professionelle Beratungsstellen wie das Solidaritätsnetz. Wir waren als Verein immer von der Freiwilligenarbeit abhängig.

Weder: Unsere Gruppe war vor allem in den Anfängen gross und bunt gemischt. Es entstehen aber auch heute immer wieder Untergruppen zu brennenden Themen. Momentan ist die CaBi-Soligruppe Syrien/Kurdistan sehr aktiv.



Wie kam es in den 1990er-Jahren zum CaBi ?

Weder: Die Idee gründete auf einer Initiative für das Stimmrecht von Ausländerinnen und Ausländern im Kanton St. Gallen, die wir starten wollten. Schliesslich haben wir uns entschlossen, lieber etwas Konstantes aufzuziehen, anstatt Energie in etwas zu stecken, das nach einer Niederlage wieder versandet.

Es klingt, als wären Sie Niederlagen gewohnt.

Bürkler: Ja. Erfolge hatten wir – zumindest in der Politik – nie. Referenden gegen Verschärfungen im Asylbereich, an denen wir aktiv teilgenommen haben, sind stets gescheitert.

Woher schöpfen Sie denn die Kraft, weiterzumachen?

Assir: Es trifft mich, wenn ich höre, dass Leute im Mittelmeer sterben oder hier wegen ihrer Nationalität benachteiligt werden.

Bürkler: Ich empfinde es als eine grobe Reduktion der Persönlichkeit, wenn man in strenge nationale Muster gezwängt wird. Deshalb setze ich mich dagegen ein. Viele Leute versuchen aufgrund kurzfristiger Vorteile, Menschen auszugrenzen. Das habe ich erlebt, als ich noch Sitzungen des Bauernverbandes besuchte – teilweise mündeten Aussagen in regelrechten Provokationen.

Vielleicht haben Sie die Verbandsmitglieder mit Ihren Ansichten ebenso provoziert.

Bürkler: Die Bezeichnung des Antirassists ist intellektuell geprägt, der Begriff befremdet. Da stösst man natürlich auf Ablehnung – oder Gleichgültigkeit. Selbst innerhalb der Verwandtschaft gilt man rasch als «der Komische». Was aber kein Grund ist, nicht über seine Anliegen zu sprechen.

Wird es das CaBi auch in 25 Jahren noch geben?

Weder: Das geht nur mit jungen Leuten. Aber niederschwellige Treffpunkte sind wichtig, auch in der Zukunft.

Bürkler: Und solche existieren sicher weiterhin. Ob es das CaBi sein wird, sei dahingestellt.

Assir: Das CaBi hat bereits jetzt eine neue Funktion übernommen, weshalb es durchaus wichtig bleibt: Es bietet jungen Leuten Platz, die links oder antirassistisch aktiv sind. Es dient als Probierfeld, in dessen Raum etwas Neues gedeihen kann.