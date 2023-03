Anti-Schmerz «Selbstkasteiung ist nicht mehr in Mode»: Gossauer Seelsorger widmen dem Schmerz ein Themenjahr Wenn das Leben schmerzt: Gossauer lancieren am 20. März ein Themenjahr über Schmerz. Auf dem Programm stehen ein Anti-Schmerzcafé und Vorträge über Trauer und Trennungsschmerz.

Hinter körperlichen Beschwerden steckt oftmals ein seelischer Schmerz. Bild: Guido Mieth

Am 20. März starten die Stadt Gossau, die katholische Kirche in Gossau und Gossauer Altersheime ein Themenjahr, das Schmerz in all seinen Facetten beleuchtet. Die Idee dazu stammt von den Seelsorgern Christa Koller und Martin Rusch. Sie haben 2022 bereits ein Themenjahr über Demenz veranstaltet. «Wir waren positiv überrascht von der Resonanz, mussten oft zusätzliche Stühle in den Saal stellen», sagt Martin Rusch. Der Erfolg rief nach einer Wiederholung.

Das Thema «Schmerz» ist breit gefächert. «Fast alle Menschen hatten bereits Kontakt mit Schmerzen. Doch es gibt Strategien, um den Schmerz zu lindern und einen hoffnungsvollen Umgang damit zu finden», sagt Katechetin Christa Koller.

Die Veranstalter laden zum Startanlass am 20. März ab 19 Uhr in den Andreas-Saal in Gossau - mit einem medizinischen Einstieg. Unter dem Titel «Was ist Schmerz?» referiert Jochen Oeltjenbruns, leitender Arzt im Palliativ- und Schmerzzentrum des Kantonsspitals St.Gallen. Er geht auch auf chronische Schmerzen ein. «Der Vortrag richtet sich nicht an ein Fachpublikum, sondern an Interessierte und Betroffene», sagt Martin Rusch.

Anti-Schmerzcafé im Andreas-Saal

Rusch und Koller laden zu einem «Anti-Schmerzcafé» und einer kleinen Ausstellung im Andreas-Saal. Beide sind vom 21. bis 24. März jeweils von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Was wird im Café geboten? «Man kann einfach zum Kaffeetrinken kommen oder zum Gespräch», sagt der 52-Jährige. «Es soll ein niederschwelliges Angebot sein.»

Wer Lust hat, flaniert nach dem Kaffee durch die Ausstellung mit verschiedenen interaktiven Posten. An einem Tisch kann man sich selbst einem Reiz aussetzen - eine Wäscheklammer am Ohr befestigen oder den Ellbogen in Eiswasser tauchen - um zu prüfen, wie lange und in welcher Intensität man den Schmerz erträglich findet.

Die Gossauer Seelsorger Christa Koller und Martin Rusch sind die Initianten des Themenjahrs. Bild: PD

Schmerz spielt in allen Kulturen eine wichtige Rolle. Die Ausstellung zeigt auf, wie verschiedene Religionen mit Schmerzen umgehen. «Damit gemeint ist die Selbstkasteiung», sagt Martin Rusch. «Im Mittelalter fügte man sich selber Schmerz zu, um näher in Verbindung zu treten mit Jesus Christus und seinem Leiden. Oder um Busse tun für seine Sünden.» Heute sei Selbstkasteiung im Sinne von sich selbst Schmerzen zufügen nicht mehr in Mode.

Den Schmerz in Worte fassen

Ein weiterer Posten dreht sich um die Dolografie - eine Methode, mit der Schmerzpatienten ihr Leiden mit Hilfe von Bildern beschreiben können. Ein dumpfer Schmerz im Nacken, der sich zu einem starken Pochen in den Schläfen ausbreitet. Ein brennendes Stechen im Brustkorb - nicht immer lassen sich Schmerzen so leicht in Worte fassen. Schmerzpatienten fällt es manchmal schwer zu beschreiben, wie sich ihr Leiden anfühlt. An diesem Punkt setzt die Dolografie an, eine visuelle Kommunikationshilfe. Die Bildtafeln sind so unterschiedlich, wie das Schmerzempfinden der Patienten: Mal sind es Blitze, rote Flammen oder grelle Muster, die einen Schmerz ausdrücken.

Es gibt einen Büchertisch mit ausgesuchter Literatur dazu, mit Titeln wie «Mit Krankheit leben» oder «Schmerzen wegatmen». Andere Werke handeln von «natürlichen Schmerzkillern» wie Kräutern, Nüssen und Gemüse. Ingwer etwa soll fiebersenkend und entkrampfend wirken.

Trennung, Kontaktabbruch und Liebeskummer

Die Hälfte der Schweizer Bevölkerung leidet laut einer Umfrage der Schweizer Rheumaliga mehrmals pro Woche an Rückenschmerzen. «Ob Migräne, Arthrose oder Verspannungen – Schmerzen können Menschen aller Altersgruppen betreffen», sagt Rusch. Seelischer Schmerz sei hingegen weniger gut erfasst.

Um Trennungsschmerz geht es am 8. Mai, 19 Uhr im Andreas-Saal. Matthias Koller Filliger von der Fachstelle Partnerschaft-Ehe-Familie des Bistums St.Gallen, spricht über den Schmerz, der entsteht, wenn Ehen oder Partnerschaften zerbrechen - oder wenn Kinder das Elternhaus verlassen. «Entfremdung oder Kontaktabbruch, Krankheit, Unfall oder Suizid eines geliebten Menschen - in Beziehungen können viele Faktoren zu Schmerz führen», heisst es im Programm.

Das Themenjahr Schmerz soll auch Wege für einen heilsamen Umgang mit Schmerz aufzeigen. Am 10. Juni findet im Andreas-Saal unter dem Motto «Lachen Sie sich gesund!» eine humorvolle Matinée mit einem Traumdoktor mit Clown-Qualitäten statt.

Am 30. Oktober zeigt Karin Schiess Vontobel, Geschäftsleiterin der Sana Fürstenland AG, die verschiedenen Trauerphasen auf. Jacqueline Bollhalder, die ein Trauercafé leitet, gibt Einblick in ihre Arbeit in der Sterbebegleitung. Alle Veranstaltungen sind kostenlos und mit Apéro.