St.Galler Kehrichtheizkraftwerk verbrennt immer mehr Güsel

Der Hitzesommer hatte auch Folgen für Entsorgung St. Gallen. So sank die gereinigte Abwassermenge um 17 Prozent auf gut 15,4 Millionen Kubikmeter Wasser. Das entspricht gut 128 Millionen Badewannen, 29 Millionen weniger als 2017. Das Abwasser war damit weniger verdünnt, also belasteter als im Vorjahr. «Das hat aber keine negativen Einflüsse», sagt Dienststellenleiter Marco Sonderegger. Eine weitere Folge ist, dass das Dach des Kehrichtheizkraftwerks (KHK) vermehrt besichtigt wird: Nach dem heissen Sommer wurde der Ruf nach Fassaden- und Dachbegrünungen laut. Just 2018 entstand auf dem KHK-Dach eine Ökofläche, wo Mitarbeiter in ihrer Freizeit Reben für Traubensaft anbauen.

Feuchttücher verstopfen häufiger

Pumpen Feuchttücher und andere Gegenstände verstopfen zunehmend die Kanalisation, Pumpen und Regenklärbecken. «Auch weil Feuchttücher vermehrt benutzt werden», sagt Sonderegger. Die Verpackungen würden vortäuschen, die Tücher seien abbaubar. Doch die Fasern lösen sich im Abwasser nicht auf, sondern erst nach längerer Zeit. So sammeln sich Gegenstände sowie Feuchttücher und vermischen sich mit Fäkalien. Im schlimmsten Fall werden etwa Pumpen zerstört. Mitarbeiter müssen in Sondereinsätzen die Verstopfung beheben. Dazu wird laut Sonderegger die Pumpe aufgeschraubt und die beweglichen Teile werden von den Feuchttüchern gereinigt. Die Kosten für diese Einsätze und Reparaturen seien nicht unwesentlich. (mha)