Andwiler Regisseur hat Geld für seinen Bergler-Film zusammen Erfolg für den Andwiler Regisseur Simon Helbling: Das Budget für seinen düsteren Kurzfilm «The Weight of Land» ist gesichert. Gedreht wird im Toggenburg. Melissa Müller

Die Filmcrew hat im Toggenburg nach düsteren Locations gesucht. (Bild: PD)

Um sein Filmprojekt zu finanzieren, hat Simon Helbling eine Kampagne auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter lanciert: Dort konnten Internetnutzer kleine Beiträge an das geplante Gesamtbudget von rund 11500 Franken leisten. Nun kamen sogar 18 173 Franken zusammen, beigesteuert von 99 Unterstützern.

Regisseur Simon Helbling studiert in London. (PD)

Im September starten die Dreharbeiten zwischen schroffen Tälern und Bergen. Die Crew ist international: Hauptdarstellerin Barbara Terpoorten (bekannt als Anna-Maria Giovanoli aus «Der Bestatter») kommt aus der Schweiz, der Kameramann aus dem Iran, der Tontechniker aus Argentinien, die Cutterin aus den USA.

Schauspielerin Barbara Terpoorten ist bekannt aus dem «Bestatter». (Bild: SRF/Sava Hlavacek)



Barbara Teerpoten spielt die Bäuerin Marta, die mit den geerbten Schulden ihres Vaters kämpft. Gerade als sie sich in Sicherheit glaubt, taucht ihr Bruder Richard auf, der auf Unterstützung angewiesen ist. Regisseur Simon Helbling erkundet in seinem Film Themen wie Familienbeziehungen, toxische Männlichkeit und finanzielle Notlagen.

Der Andwiler lebt seit 2017 in London. Mit «The Weight of Land» schliesst der 33-Jährige sein Studium an der renommierten London Film School ab. Danach will der Regisseur in die Schweiz zurückkehren.