Andwil liefert fehlende Unterlagen zur Jahresrechnung nach Die gedruckte Jahresrechnung der Gemeinde war unvollständig. Jetzt liegen alle Zahlen und der Prüfbericht der Revisionsstelle vor.

In Andwil gibt es in diesem Jahr keine Bürgerversammlung. Über die Jahresrechnung 2019 sowie über das Budget 2020 der Gemeinde und der Elektra müssen die Bürgerinnen und Bürger am 19. April an der Urne abstimmen. (Bild: Benjamin Manser)

Wegen der Corona-Pandemie fällt in Andwil – wie in den meisten anderen Gemeinden – die Bürgerversammlung dieses Jahr aus. Deshalb müssen die Bürgerinnen und Bürger über die Jahresrechnung 2019 sowie über das Budget 2020 der Gemeinde und der Elektra am 19. April an der Urne abstimmen. Die Abstimmungsunterlagen haben sie bereits erhalten. Die Gemeinde hat nun aber festgestellt, dass einige Punkte in der gedruckten Jahresrechnung nicht vollständig dargelegt sind. So ist die Bilanz der Elektra durch die Gemeinde vergessen gegangen. Das scheibt diese in der aktuellen Ausgabe des Gemeindeblatts.

Zudem habe bei der Druckfreigabe des Jahresberichts der Prüfbericht der ordentlichen Revisionsstelle BDO noch nicht vorgelegen, da die Darstellungsform im Anschluss an die Schlussrevision nochmals überarbeitet worden sei. Nach neuem Rechnungsmodell könne die abschliessende Prüfung der Jahresrechnung durch die Prüforgane jedoch erst danach erfolgen. Dies habe dazu geführt, dass der Prüfbericht nicht wie üblich im Jahresbericht habe abgedruckt werden können. Die Geschäftsprüfungskommission selbst hatte ihren Prüfbericht hingegen vor Eingang des Prüfberichts der beauftragten Revisionsstelle der Gemeinde unterzeichnet zukommen lassen, weshalb dieser auch im Jahresbericht abgedruckt worden sei.



Flüchtigkeitsfehler wirken sich nicht auf Resultat aus



In der nachgängigen Überprüfung der gedruckten Jahresrechnung, deren Darstellung überarbeitet worden war, habe man «Flüchtigkeitsfehler» gefunden, heisst es im «Andwiler». Sie wirkten sich jedoch nicht auf das Schlussresultat aus; dieses sei korrekt.

Auf der Website der Gemeinde (unter den Menüpunkten «Verwaltung», «Publikationen») sind die einzelnen Teile der Jahresrechnung abrufbar, ebenso der Prüfbericht der BDO sowie die Bilanz der Elektra. Die vollständigen Unterlagen zur Jahresrechnung können auch bei der Gemeinde angefordert werden.