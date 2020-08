Wartende Badegäste unnötig lange in der Sonne schmoren lassen: Gemeinderat Goldach räumt bei der Zugangskontrolle Fehler ein und entschuldigt sich

«Bademeister sind nicht zum Bevormunden der Gäste da»: Wie die Ostschweizer Freibäder mit den Coronaregeln umgehen

In den Freibädern in St.Gallen, Gossau, Wittenbach und am See gilt ein Abstand von eineinhalb Metern zwischen den Badegästen. Nicht immer wird dieser eingehalten. Die Bademeister müssen häufig einschreiten.