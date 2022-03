An der Bushaltestelle Mann bespuckt und beschimpft Buschauffeur: Vor dem Kreisgericht St.Gallen zeigt der 35-Jährige Reue Ein alkoholisierter Mann hat vor etwas mehr als einem Jahr einen Busfahrer im Krontal tätlich angegriffen. Vor dem St.Galler Kreisgericht sagt der Mann heute, er habe seine Alkohol- und Drogensucht im Griff. Trotz mehrerer Vorstrafen wurde der Mann milde bestraft.

Bevor es zur Spukattacke kam, hatte der Buschauffeur den ausfälligen Mann bereits mehrfach ermahnt. Bild: Ralph Ribi (5. Januar 2021)

Dem 35-jährigen Deutschen wurde vorgeworfen, dass er sich im Januar 2021 auf einer Busfahrt in der Stadt St.Gallen ungebührlich verhielt, sodass der Buschauffeur ihn mehrmals durchs Mikrofon und persönliche Aufforderung ermahnen musste. An der Haltestelle Krontal stieg er aus, begab sich zur Fahrertür, bespuckte den Buschauffeur durch die geöffnete Tür und beschimpfte ihn.

Drogen- und Alkoholsucht führen zu Straftaten

An der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen sprach der Einzelrichter den Beschuldigten auf fünf Vorstrafen an, die sich dem Vorfall vom Januar 2021 ähnelten. Die früheren Verurteilungen betrafen Tätlichkeiten, Beschimpfungen sowie Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. Er habe keine leichte Kindheit gehabt und sei in die Drogen- und Alkoholsucht abgerutscht, erklärte der Mann. Die Straftaten seien Auswirkungen dieser Sucht. Inzwischen sei er durch Entzug drogenfrei und habe nur gelegentlich einen Rückfall, der sich in einem «Quartalssuff» bemerkbar mache.

Der Beschuldigte gab zu verstehen, dass er ein suchtfreies Leben ohne weitere Delikte anstrebt, um für seine Lebenspartnerin und den gemeinsamen Sohn da zu sein. Falls nötig sei er auch bereit, eine unterstützende Therapie zu besuchen, welche die Gefahr eines weiteren Rückfalls mindere.

Staatsanwaltschaft will, dass der Mann nochmals ins Gefängnis wandert

Die Staatsanwaltschaft beantragte Schuldsprüche wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Beschimpfung. Die Reststrafe einer bedingten Entlassung im Februar 2020 sei zu widerrufen und eine unbedingte Gesamtfreiheitsstrafe von 180 Tagen auszusprechen. Zudem sei der Mann zu einer unbedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Franken zu verurteilen.

Sein Verteidiger forderte einen Freispruch von Schuld und Strafe oder aber lediglich einen Schuldspruch wegen Beschimpfung, der mit einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 30 Franken zu sanktionieren sei. Die Beweislage sei in diesem Fall dürftig, zumal die Bildqualität der sichergestellten Videoaufnahmen sehr schlecht sei. Auf jeden Fall aber sei auf den Widerruf der Reststrafe zu verzichten. Durch einen erneuten Gefängnisaufenthalt werde sein Mandant die Arbeit verlieren und in seinen Bemühungen zurückgeworfen, ein straf- und suchtfreies Leben zu führen.

Gericht würdigt ernsthafte Bemühungen

Der Einzelrichter sprach den Beschuldigten sowohl wegen Beschimpfung als auch wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte schuldig. Er verzichtete auf den Widerruf der Reststrafe, sprach aber eine Verwarnung aus und sanktionierte den Mann mit einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 30 Franken. Während der Probezeit von zwei Jahren muss er Bewährungshilfe in Anspruch nehmen und eine ambulante Alkohol- und Suchtberatung aufsuchen. Ausserdem hat er die Verfahrenskosten von 2100 Franken zu bezahlen.

Für ihn bestehe kein Zweifel, dass der Beschuldigte den Buschauffeur beschimpf und bespuckt habe, erklärte der Richter zum Urteil. Das Anspucken gelte per Gesetz als Tätlichkeit, was ein Chauffeur keinesfalls hinzunehmen habe. Jedoch habe der Beschuldigte bei der Befragung den Eindruck gemacht, dass er sich ernsthaft bemühe, die Alkohol- und Drogensucht zu überwinden. Deshalb habe er es als unverhältnismässig angesehen, ihn wieder ins Gefängnis zu schicken. Damit er nicht wieder einen Rückfall erleide, sei es aber wichtig, dass er Unterstützung erhalte.