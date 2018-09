Am Sonntag heisst es in Andwil wieder: Seifenkiste, fertig, los! Das Seifenkistenderby in Andwil ist eines der grössten der Schweiz. Auch diesmal gehen Promis an den Start. Von der Apfelkönigin bis zum Bachelorette-Gewinner. Corinne Allenspach

Alle drei Jahre holpern die Seifenkisten durch den Andwiler Ortskern. (Bild: Benjamin Manser (23. August 2015))

Wenn diesen Sonntag wieder Jung und Alt mit Seifenkisten die Augartenstrasse hinunterbrettern, dann ist das beschauliche Andwil für kurze Zeit im Ausnahmezustand. Rund 4000 Besucher werden erwartet – damit wird die Einwohnerzahl gleich verdoppelt. Das Seifenkistenderby findet bereits zum neunten Mal statt, organisiert von einer Gruppe junger Erwachsener. Die meisten sind oder waren in der Jungwacht-Blauring Andwil-Arnegg aktiv.

Das Rennen ist nicht nur ein Anziehungspunkt für Zuschauer aus Nah und Fern, das OK mit einem Durchschnittsalter unter 23 Jahren will auch den Kritikern der «heutigen Jugend» den Wind aus den Segeln nehmen, indem es beweist: «Die Jugend kann es», wie OK-Präsident Fabian Süess auf der Webseite schreibt. Er wird das Rennen am Sonntag um 10.10 Uhr eröffnen. Danach starten Pilotinnen und Piloten in verschiedenen Kategorien, die Jüngsten sind knapp zehnjährig, der Älteste hat Jahrgang 1965. Insgesamt gehen gemäss der Marketingverantwortlichen Dina Blöchlinger rund 100 Teilnehmer an den Start. Damit sei man sehr zufrieden: «Das Teilnehmerfeld ist schön voll geworden.»

Promis finden ist ein Lupf

Dass in einigen der Seifenkisten auch Prominente sitzen, hat in Andwil Tradition. Waren es in der Vergangenheit häufig Politiker oder Missen, sind es diesmal, dem Zeitgeist entsprechend, unter anderem gleich zwei Bachelorette-Kandidaten. Promis zum Mitmachen zu bewegen, sei immer eine Herausforderung, weiss Dina Blöchlinger: «Vor allem, weil wir ja keine Gage bezahlen können, da wir die Hälfte des Gewinns an eine gemeinnützige Institution spenden.»

Miss, Apfelkönigin, Kranzschwinger

Eine Fahrt mit der Seifenkiste wagen diesmal Beat Hefti (Bob-Olympiasieger), Lars Frei (Eishockeyspieler NLB), Lara Storchenegger (Miss Ostschweiz 2016), Michael Schmied (Gewinner Bachelorette 2016), Lilian Durrer (Geissenkönigin 2016/17), Gerry Süess (Eidgenössischer Kranzschwinger), Marion Weibel (Thurgauer Apfelkönigin 2017/18) und Luca Monaco (Bachelorette-Kandidat 2018).

Das Prominentenrennen startet am Sonntag, um 15 Uhr. Vorher trifft man sich auf dem Kirchplatz zur Autogrammstunde. Parallel findet ganztags ein Rahmenprogramm für die Kinder statt mit Spielen, Ponyreiten, Basteln und mehr. Auch für Verpflegung ist gesorgt.

Viel los ist bereits am Freitag und am Samstag. Im Festzelt auf dem Kirchplatz öffnet am Freitag um 16 Uhr die Fiirobigbar, die später nahtlos in die Boxenstopp-Bar übergeht. Die traditionelle Stobete steht am Samstag unter dem Motto Älpler-Obig. Unterhalten werden die Gäste ab 20 Uhr vom Buebechörli Stein AR, dem Rotbach Chörli und der Kapelle Holdrioo. Am Sonntag um circa 15.30 Uhr werden zudem die Sunsingers aus Kriessern auftreten. Dem Chor, dem auch Menschen mit Handicap angehören, kommt die Hälfte des Gewinns aus dem diesjährigen Seifenkistenderby zugute.