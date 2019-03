Ruckhalde: Am Hang soll ein neues St.Galler Quartier entstehen

(vre) Beim St.Galler Stadtparlament liegt derzeit eine Sammelvorlage mit Umzonungen. Diese Bereinigungen des Zonenplans sollen Bauprojekte im Sinn der inneren Verdichtung ermöglichen. Neben der Ruckhalde muss das Parlament über weitere fünf Gebiete entscheiden.

Stationsweg (Bruggen): Eine Restfläche, auf der einst ein Feuerwehrbecken stand, soll aus der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (Zöba) in die Wohn-Gewerbe-Zone 3 wechseln.



Girtannersberg: Die Wiese hinter der Helvetia-Versicherung soll von der Wohnzone 3 in die Wohn-Gewerbe-Zone 4 wechseln. So entsteht eine Erweiterungsmöglichkeit für den Helvetia-Hauptsitz.



Bruggwiesen: Am Ende der Flurhof­strasse soll ein Teil einer Gewerbe-Industrie-Zone 18 in die Wohn-Gewerbe-Zone 5 umgeteilt werden. Damit wird darin neben Arbeiten auch Wohnen möglich.



Rorschacher Strasse 258: Für ein Vorhaben mit Alterswohnungen des Notkerianums wird ein Wäldchen neu der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen zugeschlagen. Als Ersatzmassnahme für die Rodung entstehen im Schaugenbädli neue Amphibienlaichgebiete.



Fuchsenstrasse: Hier soll gegen die Leichtathletikanlage Neudorf hin eine Wohnüberbauung aus den 1950er-Jahren durch Neubauten «aus einem Guss» ersetzt werden. Damit das möglich ist, muss das Bauland aus dem Schutz als «Gebiet mit besonderem baulichem Erscheinungsbild» entlassen werden.