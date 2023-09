Stägestadt St.Gallen Tanzen, Musizieren und Lesen auf der Gesstreppe: Am 3. September lockt der sechste Stägestadt-Tag mit einem vielfältigen Programm Diesen Sonntag findet der sechste Stägestadt-Tag statt. Ziel ist es, den St.Gallerinnen und St.Gallern die Besonderheit der zahlreichen städtischen Treppen näherzubringen.

Am 3. September wird auf der Gesstreppe wieder gesungen, getanzt und gelesen. Bild: PD

Wer in der Stadt St.Gallen die Schule besucht hat, kennt sie vom Sportunterricht: Die 350 Stufen der Gesstreppe wurde schon von vielen Schulklassen erklommen, bevor sie ins kühle Nass der Drei Weieren springen konnten. Die weniger sportlichen Badegäste weichen der Treppe auch gerne auf das Mühleggbähnli oder den Bus aus.

Am Sonntag kann die Gesstreppe aber anders erlebt werden, denn auf ihr wird ein vielfältiges kulturelles Programm geboten. Dieses wird im Rahmen des sechsten Stägestadt-Tags angeboten. Veranstaltet wird der Anlass von der Projektgruppe Stägestadt in Zusammenarbeit mit St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Ziel der Projektgruppe ist es, den St.Gallerinnen und St.Gallern die Gesstreppe und die rund 140 weiteren städtischen Treppen und deren Nutzen näher zu bringen.

«Die Treppen gehören zu den Wahrzeichen unserer Stadt»

«St.Gallen ist eine wahre ‹Stägestadt›, weil es hier eine sehr hohe Dichte an Treppen gibt. Die Treppen gehören zu den Wahrzeichen unserer Stadt», sagt Patrick Fust, Leiter der Projektgruppe Stägestadt. Man wolle zeigen, dass man die Treppen als alltägliches Fitnessgerät oder auch einfach als eine schnelle Verbindung zwischen Stadt und Land nutzen könne. Zudem soll der Stägestadt-Tag die St.Gallerinnen und St.Galler dazu motivieren weitere Treppen zu erkunden und die Stadt so von einer anderen Seite kennen zu lernen.

Das Programm auf der Gesstreppe startet diesen Sonntag um 11 Uhr mit einem Auftritt des Jodelchörli St.Gallen Ost. Danach geht es mit einer Luftartistik-Darbietung von Circusluft hoch hinaus. Zwischen 12.30 und 12.55 Uhr erhalten die Besucherinnen und Besucher am Textkiosk die Möglichkeit, sich von Laura Vogt oder Karsten Redmann einen kleinen Text verfassen zu lassen.

Alles was sie dafür tun müssen, ist drei Schlagwörter auf eine Bestellkarte zu schreiben und diese bei Vogt oder Redmann abzugeben. Den daraus entstandenen Text können sie als Souvenir mit nach Hause nehmen. Weiter wird auf der Gesstreppe gesungen, getanzt und gelesen. Das Programm endet um 14:55 Uhr mit einem Pop- und Rockkonzert der Ostschweizer Band Bright.

«Bei den ersten Austragungen des Stägestadt-Tages boten wir im Hauptprogramm auch sportliche Aktivitäten zum Mitmachen an, die jedoch weniger gut ankamen und deshalb daraus verschwanden», sagt Patrick Fust. Darum sei das Hauptprogramm nun so kulturell geprägt.

Die verschiedenen Programmpunkte seien jeweils etwa gleich gut besucht. Im vergangenen Jahr konnten pro Programmpunkt um die 50 bis 100 Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt werden. Das Abschlusskonzert lockte mit rund 140 Leuten das grösste Publikum an.

Sportlerinnen und Sportler können an einem Ausdauerlauf teilnehmen

Für sportliche Treppenenthusiastinnen und Treppenenthusiasten gibt es zum kulturell geprägten Hauptprogramm dennoch ein Zusatzprogramm: Um 8 Uhr startet ein Ausdauerlauf, bei dem die Teilnehmenden rund 4000 Treppenstufen hoch und runter rennen. Als weiteres zusätzliches Programm findet zwischen 9 und 11 Uhr eine Stägestadt-Führung statt, bei der die Teilnehmenden verschiedene St.Galler Treppen erkunden können. Zudem veranstalten die Jungwacht und der Blauring Heiligkreuz von 11 bis 15 Uhr ein Familienprogramm.

Der Besuch am Stägestadt-Tag kostet nichts. Der Anlass findet bei jeder Witterung statt. Es ist also noch unklar, ob Besucherinnen und Besucher des Anlasses, danach noch eine Runde im Mannenweier schwimmen können. Erinnerungen an den Sportunterricht werden aber so oder so bei einigen aufkommen.