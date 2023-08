Fest Feierstimmung auf der Strasse: Nächstes Wochenende findet das Gossauer Strassenfest statt Am 2. September wird wieder ein Teil der Gossauer Strassen für das neunte Strassenfest gesperrt. Die Autos weichen zahlreichen Ständen, Festbänken und Bühnen.

Am Gossauer Strassenfest können Kinder unbesorgt den Ochsenkreisel hochklettern. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Es ist jeweils ein ungewohnter Anblick am Gossauer Strassenfest: Kinder, die unbeschwert auf den grün gepunkteten Ochsenkreisel hochklettern, und Leute, die mitten auf der Strasse an Tischen sitzen. Auch dieses Jahr wird am Samstag, 2. September, wieder ein Teil der Gossauer Strassen für das traditionelle Fest gesperrt. Die Autos auf der St.Galler-, Tell- und Herisauerstrasse weichen den ganzen Samstag lang Ständen, Festbänken und Bühnen. Insgesamt werden 68 Aussteller dabei sein.

Eröffnet wird die Veranstaltung neu bereits am Freitag, 1. September, wie dem Programmflyer zu entnehmen ist. Das Opening und Feierabendbier auf dem Gossauer Kirchplatz dauert von 16 bis 24 Uhr. Am Samstagmorgen um 9 Uhr öffnen dann die Stände der Fachgeschäfte, Vereine und Parteien. Mit dabei sind unter anderem der Skiclub Gossau mit einem Parcours, die Ludothek und Stadtbibliothek Gossau sowie der Walter-Zoo. Die Stände haben bis 17 Uhr offen.

Von Momos bis Fackelspiess ist für alle etwas dabei

Ab 9 Uhr kommen die Besucherinnen und Besucher des Gossauer Strassenfests auch kulinarisch auf ihre Kosten. Wer beispielsweise schon lange mal herausfinden wollte, was es mit dem Hype um die tibetischen Teigtaschen Momos auf sich hat, wird beim Eat Momo Restaurant fündig.

Die Gossauer Metzgerei Grüebler serviert derweil Fackelspiesse und ihren Durst können die Besucherinnen und Besucher bei der lokalen Brauerei Stadtbühl löschen. Auch Liebhaberinnen und Liebhaber eines Mitternachtsnacks werden nicht im Stich gelassen: An den Essensständen wird bis 2 Uhr gegrillt und gekocht.

Auch Zauberer Lukky ist unterwegs

Organisiert wird das Strassenfest wieder von den Fachgeschäften Gossau. Das Programm, an dem sich auch die Vereine beteiligen, gestaltet sich bunt. Zu den Gauklern, die auch letztes Jahr schon auf der Strasse unterwegs waren, gesellt sich dieses Jahr neu der Zauberer Lukky. Sie ziehen um 10 Uhr los. Die Kinder können sich ausserdem auf einem Karussell, beim Kinderschminken und in einer Hüpfburg vergnügen.

Unterhaltung für Jung und Alt im verkehrsfreien Gossauer Zentrum gibt es dank diverser Darbietungen, wie beispielsweise einem Auftritt des Jugendchors Blue Jeans. Er eröffnet um 10 Uhr das Unterhaltungsprogramm, das bis 18 Uhr dauert. Weiter treten unter anderem die Tanzgruppe SVKT Dance Modern Jazz, der Turnverein Gossau und ein Akkordeonorchester auf. Ab 19 Uhr sorgt dann die Floyd Pepper Band auf der Bühne am Kirchplatz für Stimmung.