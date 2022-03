Altstätten Bibliothek in Altstätten: Mehr Kinder- und Jugendmedien ausgeliehen Manuela Schöbi und Sandra Tanner werden an der Mitgliederversammlung für zehn Jahre Mitarbeit geehrt.

Gastautorin Jolanda Spirig im Gespräch mit Vorstandsmitglied Daniel Schelling. pd

Ebenso schätzen die Kunden das neue Angebot der Open Library. Als eine der ersten Bibliotheken in der Schweiz kann die Bibliothek nun auch ausserhalb der Öffnungszeiten für einen Aufenthalt oder die Ausleihe von Medien genutzt werden. Jubiläen durften auch gefeiert werden. Manuela Schöbi und Sandra Tanner gehören seit zehn Jahren zum biblioRii-Team, Alexandra Graber und Sandra Mäder arbeiten seit fünf Jahren mit. Daniel Schelling ergänzt bereits seit fünf Jahren den Vorstand.

Im Anschluss an die genehmigten Traktanden folgte die Lesung von Jolanda Spirig. Sie las aus ihrem aktuellen Buch «Hinter dem Ladentisch».

Jolanda Spirig liest aus ihrem aktuellen Buch

Nachdem die Autorin in ihren letzten Büchern über Ostschweizer Themen schrieb, spielt dieses Buch in Bern. Die kleine Martha, geboren 1941, wächst zwischen Mutters Kolonialwarenladen und der vatikanischen Botschaft in Bern auf. Ihr Vater arbeitet dort als Gärtner und Chauffeur. An den kirchlichen Verkündigungen und gesellschaftlichen Schranken, die Frauen auf den zweiten Platz verweisen, zweifelt sie früh. Während die Diplomaten und ihre strebsamen Sekretäre im Vatikan Karriere machen, zieht die Detaillistin ihre drei schulpflichtigen Töchter nach dem frühen Tod des Vaters alleine gross. Mit ihrem kleinen Lebensmittelladen und ganz ohne kirchliche Rente. Der Familienalltag spielt sich in den Vierziger- und Fünfzigerjahren vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen ab. Jolanda Spirig beschreibt das Leben. In ihren Büchern gelingt es ihr, Alltagsgeschichten aus der Schweiz interessant und gut recherchiert weiterzugeben. Themen, die Zeitgeschichte schreiben und geschrieben haben. Die Siegerin des 1. Goldige Törgga erzählte auch von ihren Frauenrundgängen in Widnau, Rebstein und Altstätten.

Die Geschichte und die Weltsicht der Frauen ist ihr ein Anliegen. Eine der vorgestellten Persönlichkeiten ist die Protagonistin aus ihrem ersten Buch «Fani, ein Dienstmädchenleben». Beim anschliessenden Apéro wurde rege diskutiert und die Möglichkeit genutzt, ein erworbenes Buch gleich von der Autorin signieren zu lassen. (pd)