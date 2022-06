Altersstrategie Parteien stärken dem Rorschacher Stadtrat den Rücken: Die regionale Altersstrategie 2035 stösst auf Zustimmung In der Region Rorschach schliessen sich fünf Gemeinden zusammen, um eine Altersstrategie 2035 zu erarbeiten. Dabei geht es um die Frage, wo und wie die ältere Bevölkerung künftig wohnen soll. Die Parteien stehen hinter dem Vorgehen, wie eine Umfrage zeigt.

Menschen wollen heute möglichst lange selbstständig im eigenen Heim wohnen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Fünf Gemeinden in der Region Rorschach spannen zusammen: Rorschach, Rorschacherberg, Goldach, Tübach und Untereggen wollen bis Ende 2023 eine Altersstrategie 2035 entwickeln. Dabei soll die Frage geklärt werden, wie man den Bedürfnissen der Bevölkerung beim Wohnen im Alter künftig gerecht werden kann. Es geht auch um die Zukunft des Altersheims Rorschach, wie Stadtpräsident Robert Raths kürzlich gesagt hat.

Für die nächsten 10 bis 15 Jahren habe die Institution sicher noch seine Berechtigung. Für die Zeit danach müsse man aber irgendwann einen Entscheid fällen. Die Frage sei, ob das Haus für die Zukunft noch das richtige ist und man 15 bis 20 Millionen Franken in eine Sanierung investieren will. «Die nächste oder übernächste Generation erwartet andere Wohnformen», so Raths.

SP betont, dass Angebot bezahlbar bleiben muss

In der Bevölkerung führt diese Ankündigung vereinzelt zu Verunsicherung. Anders bei den Orts- und Regionalparteien, wie eine Umfrage zeigt: Sie stehen hinter dem Vorgehen des Stadtrats. So sagt etwa Noam Leiser, Präsident der SP Stadt am See: «Grundsätzlich sind auch wir der Meinung, dass man offen sein muss für neue Wohnformen.» Erhebungen hätten gezeigt, dass viele Bewohnenden des Rorschacher Altersheims eigentlich nicht stationär betreut werden müssten.

Man solle darum partizipativ neue und generationenübergreifende Wohnformen erarbeiten. Seine Betonung liegt auf partizipativ. Leiser betont: «Die Betroffenen müssen in diese Diskussionen einbezogen werden.» Auch eine regionale Zusammenarbeit in dieser Frage hält er für richtig. Er sagt aber gleichzeitig: «Die neuen Angebote müssen für die Seniorinnen und Senioren bezahlbar bleiben und dürfen nicht zu Altersarmut führen.» Das sei der Auftrag der Gemeinden.

Mitte fordert ein neues Angebot im Zentrum Rorschachs

Felix Kuster, FDP Region Rorschach. Bild: PD

Felix Kuster, Präsident der FDP Regionalpartei Rorschach sagt: «Grundsätzlich befürworte ich eine Analyse der zukünftigen Wohnform.» Dabei müssen die Bedürfnisse der älteren Bevölkerung genau geklärt werden. Wenn man zum Schluss komme, dass es keine grosse Nachfrage mehr für das bisherige Angebot gebe, müsse man es überarbeiten. Kuster betont:

«Es ist aber unbestritten, dass es auch künftig Altersheime geben wird.»

Auch er sagt, dass es Sinn ergebe, die Standortfrage überregional anzuschauen. «So würde extrem viel Raum frei und Fehlinvestitionen in den Gemeinden könnten vermieden werden.»

Die Mitte Rorschach teilt auf Anfrage mit, dass ein «neues und zeitgemässes Angebot» im Zentrum der Stadt Rorschach umgesetzt werden müsse. «Als Folge steigender Lebenserwartung möchten ältere Menschen länger ein individuelles Leben führen. Dies am liebsten in den eigenen vier Wänden.» Das bestehende Angebot mit einem klassischen Altersheim erfülle dieses Bedürfnis nicht, heisst es in der Stellungnahme.

Es bieten sich sinnvolle Synergien

Zudem sei die Lage des bestehenden Altersheims ungünstig. «Die Erschliessung ist ungenügend und die topografischen Verhältnisse nicht nutzerfreundlich.» Die Mitte Rorschach spreche sich darum für eine Alternative aus. Mit der Kantonsstrasse zum See müsse das Helios weichen. Es sei somit rein aus diesem Gesichtspunkt klar, dass das Thema regional angegangen werden müsse. Und weiter:

«Es bieten sich in diesem Zusammenhang auch sinnvolle Synergien, die zwingend geklärt werden sollten.»

In erster Linie soll es in der regionalen Betrachtungsweise jedoch um die Koordination des Bedarfs sowie der spezifischen individuellen Angebote gehen.» Die Notwendigkeit des Standorts Rorschach sei für die Mitte nicht diskutabel. Und weiter schreibt die Partei: «Wir nehmen aktuell keine öffentliche Diskussion über dieses Thema wahr.»

Andere Länder sind schon weiter als die Schweiz

Sabina Revoli, SVP-Kreispräsidentin. Bild: PD

Das sagt auch Sabina Revoli, die Präsidentin der SVP Kreispartei Rorschach: «Ich habe aus der Bevölkerung noch nichts dazu gehört.» Aber auch sie ist einverstanden mit dem Kurs des Rorschacher Stadtrates und der anderen vier Gemeinden. Sie sei nun 62 Jahre alt, sagt Revoli. «Irgendwann müssen wir uns alle mit der Frage beschäftigen, wie und wo wir im Alter leben wollen.» Für sie ist klar:

«Die jetzige Form mit einem Altersheim ist keine befriedigende Option.»

Sie könnte sich Alters-WGs vorstellen, wo die ältere Bevölkerung mit Unterstützung von Spitex und Pro Senectute weiterhin mehr oder weniger selbstständig wohnen könne. «Der Nachteil an einem Heim ist, dass die Personen nicht mehr am Leben teilhaben können», sagt sie. In ihrem Wohnort Tübach beispielsweise gebe es bereits Alterswohnungen. Andere Länder seien diesbezüglich schon weiter als die Schweiz. Revoli betont:

«Wir müssen Wohnformen finden, in denen die Leute möglichst lang autonom leben können.»